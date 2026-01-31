Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hãng RIA Novosti đưa tin về tình hình này.

Quyết định vẫn chưa được đưa ra

Ban đầu, những lời đe dọa của ông Trump tập trung vào các cuộc biểu tình ở Cộng hòa Hồi giáo Iran. Giờ đây, trọng tâm đã chuyển sang: ông ấy đang nói về việc đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Các cuộc đàm phán xoay quanh một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán song phương về vấn đề này cho đến nay vẫn bế tắc. Do đó, Washington coi việc sử dụng vũ lực là lựa chọn hàng đầu. Và các cuộc biểu tình trong nội bộ Iran rõ ràng không còn phù hợp nữa.

Ngày 28 tháng 1, Tổng thống Trump đăng tải một thông điệp trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình, yêu cầu một "thỏa thuận công bằng và bình đẳng - không có vũ khí hạt nhân".

Nếu không, ông cảnh báo, chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc tấn công "tồi tệ hơn nhiều" so với mùa hè năm ngoái, khi ba cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ am hiểu tình hình, tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về các hành động tiếp theo. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng năng lực quân sự của mình đã được mở rộng kể từ đầu tháng, nhờ việc triển khai các tàu chiến đến khu vực.

Chuẩn bị quy mô lớn

Tuy nhiên, công tác ngoại giao vẫn tiếp tục. Theo các nguồn tin, Washington và Tehran gần đây đã trao đổi thông điệp, kể cả thông qua các trung gian Oman. Thậm chí, họ được cho là đã thảo luận về khả năng diễn ra một cuộc gặp song phương trực tiếp, nhưng cuộc gặp này đã không diễn ra.

Theo các báo cáo khác, Nhà Trắng đã yêu cầu đáp ứng các điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán, bao gồm việc chấm dứt vĩnh viễn việc làm giàu uranium và các hạn chế mới đối với chương trình tên lửa đạn đạo.

Điểm thứ hai, theo phía Mỹ, đã trở thành một trở ngại thậm chí còn lớn hơn cả chương trình hạt nhân. Tầm bắn của vũ khí Iran là mối quan ngại đặc biệt đối với đối tác chính của Mỹ trong khu vực đó là Israel. Nhưng theo các báo cáo truyền thông, Tehran chỉ muốn thảo luận về uranium.

Ngoài việc triển khai tàu chiến, Mỹ đang thực hiện các bước khác để chuẩn bị cho leo thang căng thẳng: ví dụ, họ đang triển khai các hệ thống phòng không đến khu vực, bao gồm cả các khẩu đội Patriot bổ sung, để bảo vệ lực lượng của mình trước phản ứng của Iran. Hơn nữa, Không quân Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận trên không kéo dài nhiều ngày.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng đất nước ông đã sẵn sàng – với tay đặt trên cò súng – đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào trên không, trên biển và trên bộ.

Mục tiêu là thay đổi quyền lực

Điều khiến tình hình thêm căng thẳng là việc ông Trump gần đây đã đưa ra những lời ám chỉ rõ ràng về một cuộc đảo chính ở Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Đã đến lúc tìm kiếm một ban lãnh đạo mới ở Iran", ông Trump nói cách đây một tuần, mà không nêu rõ ông muốn ai.

Tuy nhiên, vẫn có những tranh luận trong giới lãnh đạo Mỹ. Tổng thống rõ ràng rất phấn khởi trước chiến dịch ở Venezuela, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, chẳng hạn, thừa nhận rằng tình hình hiện tại phức tạp hơn nhiều.

Đặc biệt, ngay cả trước khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt, chính quyền Mỹ đã đàm phán với những người sau này trở thành thành viên của chính phủ lâm thời của quốc gia Mỹ Latinh này.

Tại Iran, tình hình chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, chế độ cầm quyền ổn định hơn nhiều, và việc đặt cược vào Reza Pahlavi, con trai của vị Shah cuối cùng hiện đang sống ở Mỹ, dường như đã không thành công.

Mặc dù tên ông được nhắc đến nhiều trong thời điểm các cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm, nhưng giờ đây ông lại dần chìm vào quên lãng.

Các kịch bản Venezuela và Greenland

Như Andrei Yashlavsky, một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Primakov (IMEMO), đã nhận định, Mỹ hoàn toàn có thể tấn công Iran. Câu hỏi đặt ra là, mục tiêu sẽ là gì.

"Có lẽ đây không phải là các cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ ném bom năm 2025, mà là các trung tâm ra quyết định và các tòa nhà chính phủ. Việc điều động một nhóm tàu sân bay tấn công đã nói lên nhiều điều, đặc biệt là sau sự cố gần đây, gần như tương tự, khi các tàu hải quân được triển khai đến vùng biển Caribe. Ai cũng biết kết cục của Venezuela ra sao", chuyên gia nhận định.

Theo ông, thỏa thuận với Tehran mà ông Trump ám chỉ cũng hoàn toàn khả thi. "Sự cứng rắn của tổng thống Mỹ thường xung đột với thực tế, như trường hợp Greenland. Cuối cùng, ông ấy đã thay đổi lập trường đột ngột, tuyên bố sẽ không sử dụng vũ lực để sáp nhập hòn đảo, nhưng đổi lại, sẽ có một thỏa thuận nào đó đảm bảo sự hiện diện của Mỹ ở đó".

Chuyên gia này tiếp tục cho rằng, hai trường hợp này—Venezuela và Greenland—vẽ ra phạm vi các lựa chọn có thể áp dụng đối với Iran. Mặt khác, cũng có khả năng một lựa chọn thứ ba sẽ được thảo luận: các cuộc tấn công tiếp theo là đàm phán.

"Câu hỏi về mục đích mà ông Trump đang cố gắng đạt được trong trường hợp này vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu chính quyền Iran tiếp tục đàn áp mạnh tay người biểu tình, điều đó có thể hiểu được. Nhưng hiện tại, dựa trên dữ liệu từ Cộng hòa Hồi giáo, cường độ các cuộc biểu tình và phản ứng của chính phủ đã giảm bớt.

Động cơ cho một cuộc tấn công tiềm tàng đang trở nên không rõ ràng. Tuy nhiên, biết tính cách của tổng thống Mỹ, chúng ta có thể giả định bất kỳ kịch bản nào", Yashlavsky nhận xét.

Tối hậu thư

Semyon Bagdasarov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Trung Á, tin rằng khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự trực tiếp là cực kỳ cao. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nhiều điều sẽ phụ thuộc vào động cơ và hành vi của ông Trump.

Tổng thống chịu ảnh hưởng từ các đồng minh của mình. Cuối tháng 12 năm 2025, ông đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chính xác là trong bối cảnh bất ổn ở Iran.

Tuy nhiên, theo nhận định của Bagdasarov, Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Lý do là vì Mỹ chưa đưa ra bất cứ điều gì có thể chấp nhận được.

"Về cơ bản, Washington đã đưa ra tối hậu thư", chuyên gia giải thích. "Cắt giảm làm giàu uranium, loại bỏ việc sản xuất tên lửa có khả năng vươn tới Israel, chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, và cuối cùng là công nhận nhà nước Do Thái. Gần như không ai nghĩ rằng Iran sẽ đồng ý với điều này".

Theo Bagdasarov, nếu Tổng thống Trump không có hành động quân sự trong tuần tới, sẽ khó khăn hơn cho ông ấy để thoát khỏi cuộc xung đột.

Nhưng hiện tại, chuyên gia này tin chắc rằng, dường như Nhà Trắng đã lên kế hoạch leo thang từ lâu, và tình trạng bất ổn hồi tháng Giêng chỉ tạm thời làm đảo lộn kế hoạch của họ.