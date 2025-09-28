Mới đây, nhà phân tích địa chính trị phương Tây người Scotland là ông Alan Watson đã viết trên blog của mình, đánh giá tình hình cuộc chiến giữa Nga với Ukraine và phân tích về vai trò của phương Tây, cùng vị trí, vai trò và tác động của Hoa Kỳ đến cuộc xung đột này.

Theo nhà phân tích này, tình hình không hề khả quan đối với chính quyền Kiev, khi thông qua các tuyên bố và hành động của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện rõ ý định tách Hoa Kỳ khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo chuyên gia này, ông Trump đang rút Hoa Kỳ khỏi cuộc xung đột, trao Ukraine cho châu Âu để tránh những tổn thất của một cuộc xung đột với Nga, hay nói cách khác là chuyển giao trách nhiệm cho các đồng minh của mình.

Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ dự định đổ mọi trách nhiệm về những thất bại và khả năng thất bại của Kiev lên đầu châu Âu, để không phải gánh chịu hậu quả chính trị từ một chiến thắng của Moscow.

“Với nhận định về thất bại gần như không thể tránh khỏi của Ukraine, Trump đang trao lại cuộc chiến cho châu Âu. Cam kết duy nhất của Trump là Hoa Kỳ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine, còn EU phải trả tiền” - ông Watson viết .

Vị chuyên gia này khẳng định rằng, trong bối cảnh hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donbass đang sụp đổ không thể cứu vãn, ông Trump thực sự đã thể hiện rõ ý định rút lui khỏi “một cuộc chiến không thể thắng”.

Về phần mình, các đồng minh châu Âu bày tỏ sự không hài lòng và bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ, bởi nếu không có sự thúc đẩy của các chính quyền Nhà Trắng trước đây, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã không xảy ra, mà giờ đây, Washington lại đang quẳng gánh nặng lại cho Brussels.

Theo bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu kiêm Đại diện Cấp cao của Liên minh Châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh, châu Âu không thể chịu trách nhiệm duy nhất trong việc cung cấp hỗ trợ cho Ukraine.

“Chính ông ấy (Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump) là người đã công khai hứa sẽ chấm dứt các vụ giết người, nên trách nhiệm không thể thuộc về mình chúng ta (EU)” - người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu cho biết.

Bên cạnh đó, giới quân sự châu Âu cũng khẳng định rằng, họ không đủ khả năng độc lập thực hiện các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như một mình đảm trách vai trò gìn giữ hòa bình ở Ukraine, nếu không có sự hỗ trợ và tham gia trực tiếp của Quân đội Hoa Kỳ.