Nỗ lực giành giải Nobel của ông Trump: Tuyên bố giải quyết cuộc chiến giữa Campuchia và quốc gia cách đó 6.700 km

Trong dạ tiệc của những người sáng lập Viện American Cornerstone tại khu điền trang Mount Vernon ở bang Virginia, Mỹ, hôm 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa kể về thành tích hoạt động hòa bình của mình. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực đoạt giải Nobel Hòa bình của ông.

Một trong những cuộc chiến mà ông đề cập đến là cuộc xung đột giữa "Campuchia và Armenia", tờ Independent (Anh) đưa tin.

Tổng thống Trump không nói rõ lý do được cho là khiến các nhà lãnh đạo ở thủ đô Phnom Penh và Yerevan - cách nhau khoảng 6.700 km - đối đầu với nhau, nhưng ông tuyên bố với những người có mặt trong dạ tiệc rằng chiến tranh "mới chỉ bắt đầu và là một cuộc chiến tồi tệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ngăn chặn chiến tranh giữa Campuchia và Armenia - hai quốc gia cách nhau khoảng 6.700 km - trong bài phát biểu hôm 20/9 tại dạ tiệc thường niên lần thứ tư dành cho những người sáng lập Viện American Cornerstone. Ảnh: Reuters

Theo Independent, chưa từng có xung đột nào giữa Armenia và Campuchia. Vị tổng thống 79 tuổi dường như đã nhầm lẫn giữa căng thẳng Armenia - Azerbaijan và giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan.

Mặc dù vậy, cần phải ghi nhận công lao của Tổng thống Trump, chính quyền của ông đã góp phần xoa dịu căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan. Hồi tháng 7, các cuộc đụng độ vũ trang ở biên giới Campuchia - Thái Lan đã khiến 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 người phải di dời trong vòng 5 ngày.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã tiến hành điện đàm và làm trung gian hòa giải. Campuchia và Thái Lan đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 28/7.

Đến tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cùng với Pakistan và Israel đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình. Ông Hun Manet ca ngợi Tổng thống Mỹ đã sử dụng "ngoại giao sáng tạo và có tầm nhìn xa" để giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng biên giới.

Independent nhận định, có thể Tổng thống Trump chỉ đơn giản nghĩ đến Armenia khi ông lỡ lời trong bài phát biểu tại dạ tiệc hôm 20/9. Ngay trước khi nói nhầm, ông đã thảo luận về cuộc xung đột thực sự giữa Azerbaijan và Armenia liên quan đến Nagorno-Karabakh, một khu vực của Azerbaijan có đông người Armenia sinh sống.

Ông Trump đã nhắc lại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại Nhà Trắng vào ngày 8/8.

“Họ đã đến văn phòng của tôi, hai nhà lãnh đạo đều là những người tuyệt vời. Một người đã ở đó [tại vị] 22 năm, một người ở đó 7 năm", ông Trump phát biểu trong dạ tiệc tại Mount Vernon, được kênh Fox News (Mỹ) phát sóng.

Ông Trump nói rằng hai nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia cho biết rằng trong suốt nhiệm kỳ của họ, tất cả những gì họ làm là đối đầu với nhau. "Và bây giờ, họ đang ngồi trong văn phòng của tôi. Họ đang ở Phòng Bầu dục.”

“Nó khá rộng và họ có một người ở đây, một người ở kia. Và trong khoảng một giờ, họ từ từ tiến lại gần, và sau một giờ, chúng tôi đã ôm nhau và nắm tay nhau”, ông Trump nói tiếp.

“Đó là một điều tuyệt vời. Và chúng tôi đã giải quyết được cuộc chiến mà người ta vẫn nói là không thể giải quyết được. Campuchia và Armenia”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump tiếp tục nhắc đến các điểm nóng quốc tế khác, trích dẫn Ấn Độ - Pakistan, Kosovo - Serbia, Israel - Iran, Ai Cập và Ethiopia, và lần này nêu đúng tên quốc gia, Campuchia - Thái Lan.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ cũng đã nói rõ rằng ông hy vọng sẽ nhận được giải Nobel Hòa bình, khi nói với các đại biểu: "Tôi từng được bảo rằng nếu có thể ngăn chặn Nga và Ukraine, ông nên nhận giải Nobel. Tôi đã nói, vậy còn bảy nước kia thì sao? Tôi nên nhận giải Nobel cho mỗi nước."

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (phải) và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) trong buổi lễ ký kết ba bên tại Nhà Trắng vào ngày 8/8/2025. Ảnh: Reuters

Theo Independent, Tổng thống Trump trước đó cũng từng nói rõ rằng ông muốn nhận giải Nobel Hòa bình và thường xuyên trích dẫn những thành công ngoại giao của mình.

Vào tháng 6, sau khi ra lệnh ném bom các cơ sở hạt nhân ở Iran, ông Trump đã phàn nàn trên nền tảng Truth Social rằng "Tôi sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình vì điều này", trước khi đưa ra danh sách các cuộc đàm phán do chính quyền của ông làm trung gian.

Trước đó, vào tháng 2, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Trump đã bày tỏ rằng "họ sẽ không bao giờ trao cho tôi giải Nobel Hòa bình".

“Thật đáng tiếc. Tôi xứng đáng được như vậy, nhưng họ sẽ không bao giờ trao nó cho tôi”, ông Trump nói.

Hồi tháng 10 năm ngoái, khi đang trong quá trình vận động tranh cử, ông đã nói rằng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận giải Nobel Hòa bình trong năm đầu tiên nhậm chức.

“Nếu tôi tên là Obama, tôi sẽ được trao giải Nobel chỉ trong vòng 10 giây”, ông chia sẻ với Câu lạc bộ Kinh tế Detroit vào thời điểm đó.