Cảm ơn ông Trump vì giúp tránh 'xung đột tàn phá' với Thái Lan, Campuchia đề cử Giải Nobel Hòa bình

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, trong một bức thư chính thức gửi Ủy ban Nobel Na Uy vào ngày 7/8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ca ngợi "tài lãnh đạo phi thường" của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ghi nhận công lao của ông trong việc làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Campuchia và Thái Lan - một sự can thiệp mà nhà lãnh đạo Campuchia mô tả là đã "ngăn chặn một cuộc xung đột có khả năng tàn phá".

"Đề cử này không chỉ phản ánh sự trân trọng của tôi mà còn là lòng biết ơn chân thành của người dân Campuchia", Thủ tướng Hun Manet viết trong bức thư được gửi từ Phnom Penh vào ngày 7/8. Ông ca ngợi "ngoại giao sáng tạo và có tầm nhìn xa" của Tổng thống Trump, điều mà ông Hun Manet cho là phù hợp với tinh thần tầm nhìn của Alfred Nobel về thúc đẩy tình anh em và hòa bình quốc tế.

Campuchia đã chính thức đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình, ghi nhận vai trò then chốt của ông trong việc xoa dịu căng thẳng gần đây dọc biên giới Campuchia - Thái Lan. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Campuchia

Theo Thủ tướng Campuchia, những nỗ lực hòa giải của Tổng thống Trump đã giúp ngăn chặn thương vong đáng kể và đặt nền móng cho việc tái thiết hòa bình giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á, nơi tranh chấp biên giới đã leo thang thành một cuộc đối đầu quân sự trong những tuần gần đây.

Bức thư cũng nhấn mạnh thành tích làm giảm leo thang xung đột rộng rãi hơn của ông Trump, tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ đã đạt được "những thành tựu đặc biệt trong việc làm giảm leo thang căng thẳng ở một số khu vực bất ổn nhất thế giới".

Theo Khmer Times, mặc dù Ủy ban Nobel Na Uy không bình luận công khai về các đề cử cụ thể, nhưng bất kỳ nguyên thủ quốc gia hoặc lãnh đạo chính phủ nào cũng đủ điều kiện để đề cử các ứng cử viên cho Giải Nobel Hòa bình, khiến đề xuất của Thủ tướng Hun Manet trở nên hợp lệ theo hướng dẫn của ủy ban này.