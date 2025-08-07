Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga, ông Trump lập tức ký sắc lệnh mới: Nước thứ ba 'dính' đòn thuế quan

Tờ London Everning Standard đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Nga là "mối đe dọa bất thường và đặc biệt" đối với Mỹ sau khi đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong các cuộc đàm phán quan trọng tại Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin vào ngày 6/8. Ảnh: Reuters

Vào ngày 6/8, Tổng thống Mỹ đã ban hành sắc lệnh hành pháp áp thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ do nước này mua dầu của Nga, động thái mà Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho là "không công bằng, không chính đáng và vô lý".

Tổng thống Trump cũng được cho là đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Thủ tướng Anh Keir Starmer, rằng ông dự định gặp trực tiếp Tổng thống Nga ngay trong tuần tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2018.

Theo London Everning Standard, động thái này diễn ra sau khi Yuri Ushakov - trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, cựu đại sứ Nga tại Washington - tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Witkoff tại Moscow là "hữu ích và mang tính xây dựng".

Ông Ushakov cho biết Nga "đã nhận được một số tín hiệu từ ông Trump" và "đã gửi một số tín hiệu" để đáp lại, nhưng không nói rõ đó là những tín hiệu gì.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ, trong đó hai bên đã thảo luận về triển vọng phát triển "quan hệ đối tác chiến lược" giữa hai cường quốc.

Ấn Độ chịu mức thuế 50%

Nhưng chỉ vài giờ sau cuộc gặp này, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để đối phó với “mối đe dọa” từ Nga.

"Tôi đã nhận được thêm thông tin từ nhiều quan chức cấp cao về các hành động của Chính phủ Liên bang Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine, trong số những vấn đề khác", sắc lệnh được chính quyền Tổng thống Trump công bố vào ngày 6/8 nêu rõ.

"Sau khi xem xét thông tin bổ sung này, cùng với những thông tin khác, tôi thấy rằng tình trạng khẩn cấp quốc gia được mô tả trong Sắc lệnh hành pháp 14066 vẫn tiếp diễn và các hành động cũng như chính sách của Chính phủ Liên bang Nga vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ."

Trong sắc lệnh hành pháp vừa ký, Tổng thống Trump cho biết thêm rằng: “Tôi xác định rằng việc áp dụng thuế suất theo giá trị bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, quốc gia đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu mỏ của Liên bang Nga, là cần thiết và phù hợp.”

Theo tờ Daily Mail (Anh), Ấn Độ là một trong những nước mua dầu thô hàng đầu của Nga, thường được coi là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhằm cung cấp tài chính cho chiến dịch của Moscow ở Ukraine.

Sau sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump áp đặt thêm 25% thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng mức thuế quan lên 50%, Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia chịu mức thuế cao nhất đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Daily Mail đưa tin, Ấn Độ vô cùng bất mãn với biện pháp thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao nước này mô tả biện pháp này là "không công bằng, không chính đáng và vô lý".

"Do đó, thật vô cùng đáng tiếc khi Mỹ lại chọn áp đặt thêm thuế quan đối với Ấn Độ vì những hành động mà một số quốc gia khác cũng đang thực hiện vì lợi ích quốc gia của họ", Bộ này cho biết.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố thêm rằng: “Ấn Độ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.”

Ấn Độ là một trong những nước mua dầu thô hàng đầu của Nga. Ảnh: TFI Post

Theo London Everning Standard, sắc lệnh hành pháp mới được ký hai ngày trước thời hạn chót mà Tổng thống Trump yêu cầu người đồng cấp Nga Putin chấm dứt "cuộc chiến khủng khiếp" ở Ukraine.

Ông cũng đe dọa Moscow bằng các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt, cũng như áp thuế đối với các quốc gia mua dầu khí của Nga - mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này.

Trước khi tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai vào tháng 1/2025, ông Trump tuyên bố rằng mình sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã trở nên mất kiên nhẫn với người đồng cấp Nga Putin bất chấp những nỗ lực của ông trong giải quyết xung đột Nga – Ukraine.