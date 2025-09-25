Sự kiện lịch sử: ASEAN sẽ kết nạp thành viên thứ 11 vào tháng 10/2025

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hôm 23/9 trong chuyến thăm Timor-Leste rằng quốc gia Đông Nam Á này dự kiến sẽ trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 10 tới.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (phải) và Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta (trái) duyệt đội danh dự tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Dili, Timor-Leste, vào ngày 23/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Malaysia - quốc gia hiện đang là Chủ tịch ASEAN - xác nhận rằng việc Timor-Leste gia nhập tổ chức này sẽ được chính thức hóa tại một hội nghị của các nhà lãnh đạo thế giới ở Kuala Lumpur.

Theo AFP, Timor-Leste là quốc gia trẻ nhất trong khu vực, giành được độc lập từ Indonesia vào năm 2002 sau 24 năm đấu tranh.

"Việc Timor-Leste gia nhập ASEAN sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tất cả chúng ta", Thủ tướng Malaysia Anwar phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste Ramos-Horta, tại thủ đô Dili của nước này.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm lớn chào mừng việc các bạn [Timor-Leste] gia nhập ASEAN vào tháng 10/2025", ông Anwar nói.

Thủ tướng Anwar cho biết hai nhà lãnh đạo Malaysia và Timor-Leste cũng thảo luận về thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục và quốc phòng trong các cuộc đàm phán song phương.

Theo AFP, Tổng thống Timor-Leste Horta đã tiến hành vận động từ rất lâu để giúp Timor-Leste trở thành thành viên ASEAN và đơn xin gia nhập đã được nộp lần đầu tiên vào năm 2011.

Ông Horta cho biết: "Các cuộc thảo luận của chúng tôi [Tổng thống Timor-Leste và Thủ tướng Malaysia] tập trung vào tương lai một cách nồng ấm và mang tính xây dựng khi chúng tôi chuẩn bị cho sự kiện gia nhập ASEAN mang tính lịch sử vào tháng 10 tại Kuala Lumpur."

"Chúng tôi [Timor-Leste] cam kết hợp tác chặt chẽ với Malaysia và tất cả các thành viên ASEAN để hoàn thành các mục tiêu còn lại trên con đường của chúng tôi để trở thành thành viên chính thức", ông Horta tuyên bố.

AFP đưa tin, Timor-Leste vẫn đang phải vật lộn với tình trạng bất bình đẳng cao, suy dinh dưỡng và thất nghiệp. Nền kinh tế của nước này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào trữ lượng dầu mỏ.

Đầu tháng này, hàng ngàn người biểu tình do sinh viên dẫn đầu đã tụ tập để phản đối kế hoạch trị giá hàng triệu USD nhằm mua xe SUV Toyota Prado cho từng người trong số 65 thành viên quốc hội Timor-Leste và trả lương hưu trọn đời cho các cựu thành viên quốc hội.

Người biểu tình và cảnh sát đã đụng độ trong 2 ngày liên tiếp. Sau các cuộc biểu tình, quốc hội Timor-Leste đã nhất trí thông qua nghị quyết hủy bỏ việc mua sắm ô tô mới. Quốc hội nước này cũng đã nhượng bộ trước áp lực của công chúng về vấn đề lương hưu.

Theo AFP, ASEAN ban đầu bao gồm 5 thành viên vào năm 1967, và dần mở rộng, với Campuchia là thành viên mới nhất gia nhập vào năm 1999.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur vào tháng 10 tới.