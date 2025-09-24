Nước ASEAN 'chơi lớn': 20.000 quân gìn giữ hòa bình đợi lệnh Liên Hợp Quốc tới Ukraine và nhiều điểm nóng

Hãng truyền thông RBC-Ukraine ngày 23/9 đưa tin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết trong bài phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Indonesia sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, nhưng có một điều kiện, đó là dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc ngay khi tổ chức này đưa ra quyết định tương ứng.

"Chúng tôi tin tưởng vào Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ ở những nơi hòa bình cần những người bảo vệ - không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động thực tế. Nếu và khi Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng này quyết định, Indonesia sẵn sàng triển khai 20.000 hoặc thậm chí nhiều hơn nữa quân nhân của chúng tôi để đảm bảo hòa bình ở Gaza hoặc bất kỳ nơi nào khác, ở Ukraine, ở Sudan, ở Libya, ở khắp những nơi mà hòa bình cần được thực thi", ông Subianto tuyên bố.

Tổng thống Indonesia khẳng định nước này sẵn sàng gánh vác một phần trách nhiệm, đồng thời lưu ý rằng "hòa bình cần được bảo vệ".

Tổng thống Indonesai Prabowo Subianto phát biểu tại phiên thảo luận chung của kỳ họp thứ 80 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, vào ngày 23/9/2025. Ảnh: ANTARA

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi đã bày tỏ sự hoài nghi về ý tưởng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đến Ukraine. Ông chỉ ra rằng các cơ chế giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Liên Hợp Quốc đã tỏ ra không hiệu quả.

Về phần mình, Moscow từ lâu đã cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào chiến đấu cùng với chính quyền Kiev sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã lên tiếng bác bỏ các đề xuất mà phương Tây thúc đẩy về việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine để giám sát một lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Ông cho rằng những sáng kiến này chỉ là cách để trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc, vốn có thể giải quyết tận gốc nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ xem các lực lượng “gìn giữ hòa bình” phương Tây tại Ukraine là “lực lượng chiếm đóng”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky còn cho biết rằng, theo các đảm bảo an ninh, các quốc gia đồng minh đang xem xét việc gửi quân đến Ukraine, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố này nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.