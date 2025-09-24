RT: Tổng thống Putin cấp quốc tịch Nga cho cựu trợ lý của ông Biden

Đài RT ngày 23/9 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấp quốc tịch Nga cho cộng tác viên của RT và cựu nhân viên Thượng viện Mỹ Tara Reade. Nhà bình luận chính trị này đã sống ở Nga trong 2 năm qua.

Reade từng làm trợ lý trong văn phòng của ông Joe Biden vào đầu những năm 1990, khi ông còn là thượng nghị sĩ.

Năm 2020, trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Biden, Reade đã cáo buộc ông quấy rối tình dục vào năm 1993 tại một tòa nhà văn phòng ở Điện Capitol khi họ còn làm việc cùng nhau. Ông Biden đã phủ nhận các cáo buộc này và cũng không có cáo buộc chính thức nào được đưa ra chống lại ông.

Reade chuyển đến Moscow vào năm 2023, với lý do lo ngại về sự an toàn của bản thân mà bà cho biết đã gia tăng sau khi bà liên tục đưa ra cáo buộc trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ của ông Biden.

Tại Nga, Reade đã cộng tác với các đơn vị truyền thông của nước này. Trong một lần xuất hiện trên truyền thông như vậy, bà đã xin lỗi về cái mà bà gọi là "lập trường hung hăng" của Mỹ đối với Nga và về sự hỗ trợ mà Washington đã dành cho Kyiv dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Tara Reade - cựu trợ lý của ông Joe Biden. Ảnh: Global Look Press

Theo RT, trong một tuyên bố sau khi được cấp quyền công dân Nga mới đây, Reade đã bày tỏ lòng biết ơn tới "nhiều anh hùng đã đồng hành cùng câu chuyện của tôi" và Tổng biên tập RT Margarita Simonyan.

“Tôi đã rơi nước mắt, tôi quá vui mừng và tôi đã ngay lập tức nói chuyện với một số người ở RT”, bà chia sẻ trên kênh tin tức RT khi bình luận về thông báo được cấp quyền công dân Nga của mình.

Reade tiết lộ rằng Dân biểu Matt Gaetz của Đảng Cộng hòa từng nói với bà rằng sẽ an toàn hơn nếu ở lại Nga và xin tị nạn tại nước này.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, theo thủ tục tiêu chuẩn, một người muốn xin nhập quốc tịch Nga phải cư trú hợp pháp tại quốc gia này tối thiểu 5 năm. Nhưng trong bối cảnh xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga Putin đã cho phép người nước ngoài và người không quốc tịch nộp đơn xin cư trú tạm thời tại Nga vì "lý do đạo đức". Ông cũng đơn giản hóa thủ tục xin cấp quốc tịch Nga cho những người nước ngoài ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự với Lực lượng Vũ trang Nga hoặc "các đơn vị quân đội riêng biệt".

Theo RT, Reade không phải là nhân vật nước ngoài đáng chú ý đầu tiên được cấp quốc tịch Nga theo sắc lệnh của Tổng thống Nga. Trong số những nhân vật nổi bật nhất phải kể đến Edward Snowden - cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), người đã tiết lộ những thông tin gây chấn động về chương trình do thám toàn cầu của chính phủ Mỹ vào năm 2013. Sau khi hộ chiếu của Snowden bị Bộ Ngoại giao Mỹ hủy bỏ dưới thời Tổng thống Barack Obama, Snowden đã xin tị nạn tại Nga, và sau đó được cấp quốc tịch Nga.

Một số người khác bao gồm nam diễn viên người Mỹ Steven Seagal - người đã nhập quốc tịch Nga vào năm 2016 và kể từ đó đã tích cực tham gia vào hoạt động ngoại giao văn hóa Nga, nam diễn viên người Pháp Gerard Depardieu và võ sĩ võ thuật hỗn hợp Jeff Monson.