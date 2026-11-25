Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau năm mới, nếu Cộng hoà Hồi giáo không

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Ông Trump cảnh báo có ý định tiến hành chiến dịch quân sự mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có ý định ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran sau năm mới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Trong cuộc trao đổi độc quyền với Fox News hôm 23/11, ông cáo buộc các nhà đàm phán Iran kéo dài thời gian, trong khi Iran tiếp tục gia tăng các hoạt động đối đầu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

“Bây giờ họ hung hăng hơn so với trước cuộc bầu cử”, ông Trump nói, đồng thời mô tả các nhà đàm phán Iran là những người “nhảy múa chuyên nghiệp”, ám chỉ việc Iran liên tục đàm phán nhưng không đưa ra kết quả thực chất, trong khi vẫn tiến hành các hoạt động gây hấn ở eo biển Hormuz và khu vực Trung Đông

Những phát biểu này được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra khi Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, trong bối cảnh xung đột kéo dài và căng thẳng tiếp tục leo thang tại eo biển Hormuz.

Ông Trump cũng dự đoán các cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Mỹ và Iran sẽ tiếp tục diễn ra. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thách thức Iran thử phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của ông và cảnh báo Iran sẽ phải hứng chịu hậu quả thảm khốc nhất.

“Tôi hy vọng họ sẽ làm vậy. Tất cả sẽ nằm dưới đáy biển, giống như phần còn lại của hải quân”, ông Trump nói khi đề cập khả năng Iran tấn công lực lượng Mỹ đang triển khai phong tỏa.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng leo thang

Những phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy Mỹ vẫn chưa loại bỏ phương án quân sự, bất chấp các nỗ lực đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Trong trường hợp đàm phán thất bại, Mỹ có thể nhanh chóng triển khai chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, với các mục tiêu ban đầu có thể bao gồm các căn cứ tên lửa, căn cứ hải quân, lực lượng tàu chiến trên biển và mạng lưới chỉ huy của Quân đội Iran, cũng như IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran).

Tuy nhiên, những tuyên bố của ông Trump chưa đồng nghĩa với quyết định chính thức về việc tiến hành một chiến dịch quân sự mới, bởi quá trình đàm phán vẫn đang được tiến hành.

Hiện Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa và gây sức ép, trong khi tình hình tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, các cuộc biểu tình chống chính phủ đã tái diễn tại một số thành phố Iran. Khi được hỏi về tình hình này, nhà lãnh đạo Mỹ gửi thông điệp trực tiếp tới những người biểu tình: “Hãy tiếp tục biểu tình”.

Những phát biểu của Tổng thống Mỹ cho thấy cả sức ép quân sự lẫn tình hình chính trị nội bộ Iran đang được Washington theo dõi chặt chẽ, thậm chí là “tích cực thúc đẩy” trong quá trình tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột.

Theo Fox News