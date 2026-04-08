Ông Trump áp thuế 50% lên quốc gia cung cấp vũ khí cho Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ phải chịu mức thuế 50% ngay lập tức mà không có ngoại lệ. Tuy nhiên, ông Trump chưa cung cấp chi tiết về thông tin áp thuế.

Hồi tháng 1, ông Trump cũng viết trên Truth Social rằng sẽ áp thuế 25% đối với những quốc gia giao thương với Iran. Thời điểm đó, dù căng thẳng Washington - Tehran đã leo thang, nhưng chiến sự chưa nổ ra.

Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ghi nhận, từ năm 2021 đến năm 2025, tất cả vũ khí nhập khẩu của Iran đều đến từ Nga.

Cùng thời điểm, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ đã lên kế hoạch tấn công một số mục tiêu ở Iran, bao gồm cầu và nhà máy điện nếu thỏa thuận ngừng bắn không đạt được.

Khi được hỏi trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày về lời đe dọa phá hủy “cả một nền văn minh” nếu không đạt được thỏa thuận của Tổng thống Trump, ông Hegseth nói: “Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu, đã sẵn sàng hành động, về cơ sở hạ tầng, cầu cống, nhà máy điện. Họ biết chính xác phạm vi những gì chúng tôi có khả năng làm được".

Ông Hegseth thông tin thêm lời cảnh báo của ông Trump đưa Iran đến bàn đàm phán và cuối cùng dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Cùng với đó, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran và phá hủy phần lớn quân đội của nước này, dù tình báo Mỹ đánh giá Iran vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa đáng kể.

“Chiến dịch Epic Fury là chiến thắng lịch sử và áp đảo trên chiến trường. Xét trên mọi phương diện, chiến dịch này đã tàn phá quân đội Iran và khiến họ mất khả năng chiến đấu trong nhiều năm tới", ông Hegseth nói.

Theo Reuters, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad vào thứ Sáu tuần này (10/4). Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf dự kiến dẫn đầu phái đoàn đàm phán trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.