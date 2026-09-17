Ông Trần Quí Thanh sẽ làm việc với chính quyền vào ngày mai, bàn về đầu tư một dự án khu công nghiệp?

Ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953) đại diện một doanh nghiệp muốn đầu tư vào khu công nghiệp tại xã Ngãi Giao, TP.HCM. Cuộc làm việc giữa chính quyền và doanh nghiệp diễn ra vào ngày mai, 18/9.

Nguồn ảnh: Trung tâm VH-TT xã Ngãi Gia

Như đã đưa tin, mới đây, Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn (Công ty) đã có văn bản gửi đến UBND xã Ngãi Giao, TP.HCM.

Theo nội dung văn bản được ký vào ngày 11/9/2026, Công ty này đề nghị chính quyền xã Ngãi Giao bố trí sớm một buổi làm việc để phía Công ty báo cáo phương án nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và nguyện vọng tham gia đầu tư Dự án Khu công nghiệp Nam Châu Đức (Dự án) tại địa phương.

Đáng chú ý, người ký văn bản này là ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn. Công ty này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng.

Xác nhận với phóng viên, đại diện UBND xã Ngãi Giao cho biết, cuộc làm việc trên sẽ được tổ chức vào chiều ngày mai (18/9). “Đây là cuộc trao đổi về triển vọng đầu tư và chúng tôi cũng chưa rõ thành phần tham dự phía nhà đầu tư”, người này thông tin.

Theo văn bản do Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn gửi đi, về phía đại diện công ty, thành phần tham dự cuộc làm việc nêu trên sẽ có ông Trần Quí Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cũng tham dự. Phía doanh nghiệp có chuẩn bị hồ sơ pháp lý, sơ đồ vị trí, phương án ranh giới nghiên cứu cùng các tài liệu liên quan để báo cáo tại buổi làm việc.

Theo dữ liệu, Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn có trụ sở chính ở 219 Đại lộ Bình Dương, khu phố Tây, phường Lái Thiêu, TP.HCM – đây cũng là trụ sở của Tập đoàn Tân Hiệp Phát do ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953) sáng lập.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn cũng là người có tên Trần Quí Thanh (sinh năm 1953).

Doanh nghiệp này kinh doanh lĩnh vực bất động sản﻿, trọng tâm là bất động sản khu công nghiệp.

Hiện, cơ cấu cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn, gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Quản lý tài sản Tarryd góp 70 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 5%); Trần Uyên Phương góp 84 tỷ đồng (6%); Nguyễn Văn Tỉnh góp 168 tỷ đồng (12%); Nguyễn Thị Hương góp 280 tỷ đồng (20%); Vũ Văn Lịch góp 28 tỷ đồng (2%); và Trần Quí Thanh góp số vốn lớn nhất 770 tỷ đồng (55%).

Trước đó, theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Khu công nghiệp Nam Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có nhu cầu diện tích đất dự kiến khoảng 800ha.

Vốn là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của khu vực huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), xã Ngãi Giao (sau sáp nhập) nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối các khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Địa phương này có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng cùng sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế.

Ngãi Giao sở hữu lợi thế đặc biệt khi nằm ở vị trí trung tâm kết nối giữa các khu vực phát triển của vùng Đông Nam bộ.

Đây là địa bàn có quỹ đất còn tương đối lớn, hệ thống giao thông đang từng bước hoàn thiện và khả năng mở rộng không gian đô thị rất thuận lợi. Địa phương cũng được xác định là một trong những đô thị vệ tinh có vai trò hỗ trợ quan trọng cho trung tâm TP.HCM.

Theo quy hoạch tổng thể, trên địa bàn xã có Khu công nghiệp Nam Ngãi Giao với diện tích 780ha và Khu dịch vụ thương mại quy mô 800ha.

