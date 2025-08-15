Một hàng dài xe bọc thép màu đen chạy nhanh trên đường, được hộ tống bởi những chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ở Magadan, Viễn đông nước Nga.

Đoạn video cho thấy một hàng dài xe màu đen lao nhanh trên đường, 2 bên là xe cảnh sát bật đèn và phía sau dường như có một xe cứu thương.

Phái đoàn Nga được cho là đã tới Alaska, Mỹ trước thượng đỉnh Nga - Mỹ ngày 15/8 tại Căn cứ Không quân Elmendorf, trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 tổng thống từ năm 2018.

Các cuộc thảo luận, diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine tiếp diễn, dự kiến tập trung vào việc tìm lộ trình ngừng bắn.

Ông Trump nhận lời mời sau gợi ý của nhà lãnh đạo Nga nhưng tỏ ra thận trọng, cảnh báo cuộc gặp có thể kết thúc chỉ sau vài phút nếu ông Putin không nhượng bộ.

Các con đường đã bị phong tỏa khi Tổng thống Vladimir Putin tiến đến Bờ biển Thái Bình Dương.

Mọi lời nói và cử chỉ sẽ được các nhà lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine Zelensky theo dõi sát sao. Ông Zelensky không được mời và đã công khai bác bỏ sức ép từ ông Trump yêu cầu nhượng lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát.

Ông Trump khẳng định sẽ tham vấn các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky, nói rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ đạt được trong một cuộc gặp 3 bên với ông Trump và Tổng thống Ukraine để “chia phần” lãnh thổ.

Điện Kremlin cho biết 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp riêng cùng phiên dịch trước khi dùng bữa trưa làm việc với các trợ lý.

Thượng đỉnh diễn ra giữa lúc giao tranh leo thang ở miền đông Ukraine, đặc biệt tại tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Nga mở một đợt tấn công nhanh. Ông Zelensky kiên quyết bác bỏ mọi thỏa thuận đòi từ bỏ thêm lãnh thổ, viện dẫn các quan ngại về hiến pháp và an ninh.

Về phần mình, ông Trump ám chỉ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể bao gồm điều chỉnh ranh giới, gợi ý “một số hoán đổi.”



