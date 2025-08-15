Săn lùng lính đào ngũ ở Thái Lan: 12 tiếng súng vang trong đêm, 2 thường dân bị thương

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, vào lúc 0:45 sáng 15/8, Đại tá Ritcha Suksuwanon - Phó phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan - thông báo rằng các binh sĩ thuộc Đại đội Bộ binh 1623 đã nghe thấy khoảng 10 tiếng súng nổ gần chùa Ban Khuean Kaeo ở huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, Thái Lan. Lúc 0:54 sáng, thêm 2 tiếng súng nữa được nghe thấy.

Sau khi rà soát quân số và vũ khí, Đại đội Bộ binh 1623 phát hiện ra Binh nhì Ratthapoom Thepsiri đã rời đơn vị mà không được phép, mang theo một khẩu súng trường tấn công và đạn dược.

Thông báo của Quân đội Hoàng gia Thái Lan về việc Binh nhì Ratthapoom Thepsiri trốn khỏi Đại đội Bộ binh 1623

Các sĩ quan điều tra hiện trường đã phát hiện hai thường dân bị thương: một người bị trúng đạn vào phổi phải, bị thương nặng nhưng vẫn tỉnh táo và đã được chuyển đến bệnh viện Surin; người còn lại bị thương ở chân trái do mảnh thủy tinh nhưng tình hình sức khỏe hiện đã ổn định.

Cả hai nạn nhân đều được sơ cứu trước khi được đưa đến Bệnh viện Kap Choeng và sau đó được chuyển đến các cơ sở y tế phù hợp. Hiện tại, họ đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Facebook/Army Military Force

Phó phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết các đơn vị tuần tra cảnh sát, cùng với binh sĩ thuộc Đại đội Bộ binh 1623, đã kiểm tra khu vực và lấy lời khai của các nhân chứng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người lính đào ngũ có thể là thủ phạm, mặc dù động cơ vẫn chưa được làm rõ. Các đội tuần tra đã được triển khai trong khu vực xung quanh, nhưng vẫn chưa xác định được nghi phạm.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan kêu gọi người dân trong khu vực báo cáo ngay lập tức bất kỳ phát hiện nào về nghi phạm cho chính quyền.