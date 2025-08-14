Thái Lan bố trí dây thép gai, cáo buộc nước láng giềng 'gài mìn' trái phép: Campuchia phản ứng

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, Jirayu Huangsub - phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan và là thành viên Trung tâm Đặc nhiệm về Tình hình Biên giới Thái Lan-Campuchia - đã cập nhật tình hình dọc biên giới hai nước tại bảy tỉnh của Thái Lan từ 18:00 ngày 13/8 đến 7:00 sáng nay 14/8.

Ông Jirayu cho biết quân đội Thái Lan tiếp tục duy trì các vị trí phòng thủ vững chắc trên 11 khu vực thuộc bảy tỉnh của nước này, với việc tiếp tục bố trí dây thép gai để bảo vệ chủ quyền của Thái Lan. Quân đội sẵn sàng ứng phó ngay lập tức với tất cả các hành vi xâm phạm lãnh thổ Thái Lan, dù nhỏ nhất.

Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cáo buộc rằng các đơn vị xử lý vật liệu nổ của nước này đã phát hiện sự hiện diện liên tục của mìn sát thương do lực lượng Campuchia đặt trái phép trên lãnh thổ Thái Lan. Điều này cấu thành hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và vi phạm rõ ràng Hiệp ước Ottawa, trong đó cấm sử dụng mìn sát thương. Những hành động như vậy là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, và chính phủ Thái Lan sẽ đưa vấn đề này lên Ủy ban Hiệp ước Ottawa để theo đuổi các hành động tiếp theo nhằm phản đối Campuchia.

Chính phủ Thái Lan kêu gọi Campuchia chấp nhận hai điều khoản ngừng bắn mà Thái Lan đã đề xuất vào ngày 7/8/2025 tại Malaysia, bao gồm:

Giải quyết các vấn đề liên quan đến các băng nhóm tội phạm lừa đảo qua tổng đài, nạn buôn người và buôn bán ma túy

Hỗ trợ rà phá bom mìn

Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết quân đội nước này tiếp tục duy trì các vị trí phòng thủ vững chắc trên 11 khu vực thuộc bảy tỉnh của Thái Lan, với việc tiếp tục bố trí dây thép gai để bảo vệ chủ quyền của nước này. Ảnh: Facebook/SMART Soldiers Strong ARMY

Trong khi đó, tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Phnom Penh lúc 11:00 sáng nay, người đứng đầu Cơ quan phát ngôn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia Pen Bona cáo buộc rằng Thái Lan đang lợi dụng vụ nổ mìn để đổ lỗi cho Campuchia và tự coi mình là nạn nhân, mặc dù chính lực lượng quân đội Thái Lan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi điều quân vào khu vực có mìn còn sót lại từ chiến tranh.

“Họ cũng chính là những người đã đặt lốp xe, bố trí dây thép gai, huy động vũ khí, v.v. trong quá trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Đây là những bằng chứng không thể chối cãi”, ông Bona tuyên bố.

Người phát ngôn của chính phủ Campuchia cũng nhấn mạnh thêm Điểm 2 và Điểm 4 trong thỏa thuận 13 điểm đạt được tại Phiên họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) vào ngày 7/8 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Điểm 2 nêu rõ cả hai bên đồng ý duy trì việc triển khai quân hiện tại mà không có bất kỳ động thái di chuyển nào thêm tại thời điểm lệnh ngừng bắn đạt được vào lúc 24:00 (giờ địa phương) ngày 28/7/2025. Sẽ không có bất kỳ động thái di chuyển quân nào, bao gồm cả tuần tra về phía vị trí của bên kia.

Điểm 4 nêu rõ cả hai bên đồng ý không thực hiện các hành động khiêu khích có thể làm gia tăng căng thẳng. Điều này bao gồm các hoạt động quân sự xâm phạm không phận, lãnh thổ hoặc vị trí của bên kia kể từ thời điểm ngừng bắn, bắt đầu từ 24:00 giờ (giờ địa phương) ngày 28/7.

Cả hai bên đồng ý không xây dựng hoặc tăng cường bất kỳ cơ sở hạ tầng hoặc công sự quân sự nào bên ngoài lãnh thổ của mình.

“Như đã nêu rõ ở trên, vụ việc mìn sát thương sẽ không xảy ra nếu phía Thái Lan hoàn toàn tôn trọng và thực hiện thỏa thuận ngừng bắn bằng cách duy trì việc triển khai quân đội mà không di chuyển thêm khỏi các vị trí đã chiếm giữ vào lúc nửa đêm ngày 28/7”, ông Bona cho biết.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn (trái) gặp Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa (phải) vào ngày 14/8 tại Vân Nam (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (giữa). Ảnh: Khmer Times

Campuchia - Thái Lan đàm phán thúc đẩy quan hệ tại Trung Quốc

Theo Khmer Times, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đã gặp Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa hôm nay để hội đàm song phương nhằm tăng cường quan hệ và giải quyết các thách thức chung trong khu vực.

Cuộc họp diễn ra tại thành phố An Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, sau Hội nghị Ngoại trưởng Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 10.

Trong khi Bộ Ngoại giao Campuchia vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về kết quả của các cuộc đàm phán, truyền thông Thái Lan đưa tin rằng các cuộc thảo luận tập trung vào việc tăng cường hợp tác ngoại giao và kinh tế, duy trì sự ổn định dọc theo biên giới chung và cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến khu vực.