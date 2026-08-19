Ông Phạm Chí Trực từ nhiệm

Ông Phạm Chí Trực sinh năm 1975, có trình độ cử nhân tài chính - kế toán. Thời điểm ông Trực xin nghỉ vị trí Kế toán trưởng Codupha đúng tròn một năm kể từ ngày nhậm chức.

Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã: CDP) vừa công bố đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Chí Trực, Kế toán trưởng công ty vì lý do cá nhân. Ông Trực xin từ nhiệm chức vụ kể từ ngày 25/8/2026.

Ông Phạm Chí Trực sinh năm 1975, có trình độ cử nhân tài chính - kế toán.﻿ Trước khi đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại Codupha, ông Phạm Chí Trực từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - kế toán tại các doanh nghiệp dược.

Đáng chú ý, ông Trực từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tài chính CTCP Dược Hậu Giang (mã: DHG). Ông được bổ nhiệm vào vị trí này từ ngày 4/7/2020 và đảm nhiệm trong khoảng một năm, trước khi từ nhiệm kể từ ngày 4/7/2021.

Sau đó, đến ngày 25/8/2025, ông Trực được HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha bổ nhiệm làm Kế toán trưởng với thời hạn 12 tháng, thay ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận.

Thời điểm ông Trực xin nghỉ vị trí Kế toán trưởng Codupha đúng tròn một năm kể từ ngày nhậm chức.

Ngoài ra, việc ông Trực xin nghỉ diễn ra trong lúc thượng tầng Codupha cũng có một số biến động nhân sự. Trong tháng 7/2026, công ty lần lượt công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát và bà Nguyễn Thanh Thanh Bình - Thành viên Ban Kiểm soát. Codupha cũng đã lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 7/9/2026.

Theo tìm hiểu, ﻿CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha có tiền thân là Tổng kho Y dược phẩm miền Nam, được tiếp quản sau ngày 30/4/1975. Đến năm 1993, doanh nghiệp được thành lập lại với tên Công ty Dược phẩm Trung ương 2, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu dược và dược phẩm. Năm 2010, Codupha chuyển thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trước khi chính thức cổ phần hóa từ tháng 1/2016 với tên gọi hiện nay.

Hiện Codupha hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối dược phẩm và sản phẩm y tế, với danh mục gồm thuốc, nguyên liệu và bao bì dược, vaccine, sinh phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hóa chất - xét nghiệm, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. Doanh nghiệp sở hữu mạng lưới phân phối trên nhiều khu vực cả nước, với các chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, miền Trung, Tây Nguyên và Cần Thơ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Codupha ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.293 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với mức 1.477 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận vẫn tăng trưởng khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 15,6 tỷ đồng, tăng 7,5%, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm 2025.﻿