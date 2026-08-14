Miễn nhiệm bà Vũ Khánh Linh

Vị này mới được bầu vào HĐQT Chứng khoán An Bình tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 3/2026.

CTCP Chứng khoán An Bình (mã: ABW) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Khánh Linh theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ngày 8/7, bà Linh đã gửi đơn xin từ nhiệm. Trong đơn, bà cho biết công việc cá nhân trong thời gian tới khiến bà không thể bố trí thời gian phù hợp để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Đáng chú ý, bà Vũ Khánh Linh mới được bầu vào HĐQT Chứng khoán An Bình tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 3/2026.

Cùng được bầu bổ sung trong đợt này còn có ông Trần Việt Dũng, ông Nguyễn Quang Đạt và bà Vũ Thị Hải Nga nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Trong đó, ông Trần Việt Dũng hiện giữ cương vị Chủ tịch HĐQT ABS. Như vậy, bà Linh rời vị trí chỉ sau khoảng 5 tháng đảm nhiệm chức vụ.

Bà Vũ Khánh Linh sinh năm 1993, là con gái ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Trước khi tham gia hệ sinh thái An Bình, bà Linh từng có thời gian làm việc tại EY Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn tài chính - ngân hàng.

Từ tháng 1/2026 đến nay, bà Linh giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF). Đồng thời, bà cũng đang đảm nhiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank.

Về tình hình kinh doanh, ﻿tính chung 6 tháng đầu năm, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động 443 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 226 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 3 lần so với nửa đầu năm 2025. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của ABS có quy mô 7.318 tỷ đồng, giảm 55% so với đầu năm. Quá nửa tài sản là danh mục tự doanh có giá trị hợp lý hơn 3.945 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết, gấp 7,8 lần so với đầu năm.