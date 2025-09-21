Ông lớn dầu khí Việt Nam hoàn thành sớm ‘siêu phẩm’ 245 triệu USD cho đối tác Mỹ

Vào ngày 15/9/2025, PTSC M&C (một công ty con do Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PVS – sở hữu 100%) đã tổ chức buổi lễ hạ thủy phần thân chân đế giàn Lạc Đà Vàng-A, thuộc hợp đồng tổng thầu EPCI với Murphy Cửu Long Bạc (MCB, một công ty con của Murphy Oil Corporation, Mỹ).



Giàn Lạc Đà Vàng-A là một phần của Dự án Lạc Đà Vàng, dự án phát triển dầu khí ngoài khơi của Việt Nam.

Công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành việc lắp đặt vào cuối tháng 9/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án Lạc Đà Vàng giai đoạn A (bao gồm cả đường ống dẫn khí) vào cuối năm 2026.



Cột mốc này cũng củng cố năng lực thực hiện của PVS trong các dự án EPCI, tăng cường khả năng ghi nhận backlog.

Công ty Chứng khoán Vietcap đã tính đến giá trị của dự án Lạc Đà Vàng-A (backlog 245 triệu USD) có thể đóng góp 39 triệu/98 triệu/108 triệu USD doanh thu trong ba năm 2024/2025/2026, tương ứng với đóng góp LNST sau lợi ích CĐTS của PVS là 7/13/17 triệu USD, tương ứng đóng góp 2,8%/7,3%/7% LNST sau lợi ích CĐTS của PVS trong giai đoạn 2024–2026.

Với việc tiến độ sớm hơn kỳ vọng, Vietcap cho rằng PVS sẽ có khả năng ghi nhận thêm doanh thu và lợi nhuận sớm hơn, cải thiện lợi nhuận các năm tới.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam.

Ngoài ra, vào ngày 18/9/2025, Chủ tịch HĐQT thành viên PetroVietnam ông Lê Mạnh Hùng đã gặp Đại sứ Singapore để bàn thảo phương án hợp tác điện gió ngoài khơi nhằm thúc đẩy xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore. Các doanh nghiệp liên quan là Tập đoàn Sembcorp có trụ sở tại Singapore và đối tác Việt Nam.



Tại ĐHĐCĐ tháng 5, Tổng Giám đốc của PVS đã tuyên bố rằng dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi của Việt Nam hướng đến các mục tiêu như sau:

(1) đạt 5–10 GW công suất điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore

(2) tận dụng được vị trí địa lý gần kề giữa Việt Nam và Singapore, với đường truyền tải điện dự kiến dài 500 km

(3) thời gian đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) có thể kéo dài 5–10 năm, đồng thời thời gian hoạt động của dự án có thể kéo dài 30–50 năm, đảm bảo tính ổn định lâu dài.



Theo kế hoạch ban đầu, mục tiêu dự án nhằm cung cấp điện cho Singapore. Tuy nhiên, từ tháng 5/2025, đã có bàn mở rộng để cấp điện thêm cho Malaysia.



Các rào cản chính để phát triển các dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi của Việt Nam ước tính hiện tại là:

(1) giá điện bán sang Singapore phải cạnh tranh được với các dự án điện khí hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, từ Mỹ và Việt Nam

(2) quy mô dự án phải đạt mức tối thiểu để việc nối lưới vào Malaysia và Singapore là khả thi

(3) cấp phép ngoài khơi tại Việt Nam vẫn cần được làm rõ, bao gồm thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào năm 2027.



Hiện tại, dự án đặt mục tiêu hoàn thành (COD) vào khoảng năm 2033, với các quyết định đầu tư cuối cùng dự kiến được thực hiện dần theo tiến độ, bắt đầu từ năm 2026, sau đó là duyệt quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào năm 2027.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, PVS ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.373 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế là 614 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.﻿

Công ty đã hoàn thành 59,4% kế hoạch doanh thu và 78,8% kế hoạch LNST của năm﻿ 2025.