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"Ông hoàng nhạc Việt" xuất hiện, Trấn Thành đứng bật dậy, cúi người chào lễ phép

A Ly
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Hành động của Trấn Thành dành cho "ông hoàng nhạc Việt" thu hút sự chú ý.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành đang ngồi tại một sự kiện bỗng đứng bật dậy khi nhìn thấy "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

"Ông hoàng nhạc Việt" xuất hiện, Trấn Thành đứng bật dậy, cúi người chào lễ phép - Ảnh 1.

Trấn Thành cúi người chào Đàm Vĩnh Hưng.

"Ông hoàng nhạc Việt" xuất hiện, Trấn Thành đứng bật dậy, cúi người chào lễ phép - Ảnh 2.

Bắt tay thân thiết.

Theo clip ghi lại thì đó là một sự kiện thời trang diễn ra gần đây. Trấn Thành đang ngồi trò chuyện cùng một số nghệ sĩ thì thấy Đàm Vĩnh Hưng từ xa bước tới, nam MC lập tức đứng dậy, cúi người chào và bắt tay đàn anh.

Đáng chú ý, trước đó khi một số nghệ sĩ như Tóc Tiên, Chi Pu... đến trò chuyện, Trấn Thành vẫn ngồi tại chỗ và vui vẻ tương tác rất thân thiện. Hành động đứng dậy, cúi người chào Đàm Vĩnh Hưng vì thế nhận được nhiều sự quan tâm.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận nhiều bình luận. Không ít khán giả dành lời khen cho cách ứng xử của Trấn Thành khi gặp đàn anh trong nghề.

"Ông hoàng nhạc Việt" xuất hiện, Trấn Thành đứng bật dậy, cúi người chào lễ phép - Ảnh 3.

Trấn Thàn và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết.

Được biết,Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết trong showbiz Việt. Trấn Thành từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh. Ví dụ như trong buổi ra mắt một dự án phim điện ảnh của Đàm Vĩnh Hưng năm 2023, Trấn Thành từng nói: "Tôi có đẻ 10 kiếp cũng không bao giờ được như anh Hưng lúc này".

Về phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ từng dành nhiều lời nhận xét tích cực cho Trấn Thành, đặc biệt về khả năng dẫn chương trình, sự nhanh nhạy và hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Cuộc sống của nam ca sĩ Việt đình đám, SN 2003 từng sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp ở Tiền Giang
Tags

sao Việt

Trấn Thành

Đàm Vĩnh Hưng

sự kiện

ông hoàng nhạc Việt

hậu trường

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