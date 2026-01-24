"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi hát ở trại giam Xuyên Mộc

Ngày 23/1, “ông hoàng nhạc Việt” một thời Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi biểu diễn phục vụ phạm nhân tại trại giam Xuyên Mộc, TP.HCM. Tại đây, nam ca sĩ mang đến loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như: Xuân này con không về, Say tình, Nửa vầng trăng, Xuân về nhớ mẹ cha… nhận được sự hưởng ứng của các phạm nhân đang trong quá trình cải tạo.

Đặc biệt, theo chia sẻ trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng còn viết lại lời một ca khúc để gửi tặng những khán giả đặc biệt trong trại giam. “Đây là ca khúc đặc biệt Hưng viết lời lại để nói thay tâm sự của những khán giả đặc biệt trong trại giam, hy vọng gia đình của các anh em nghe được”, nam ca sĩ bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng thoải mái giao lưu với các phạm nhân.

Nam ca sĩ biểu diễn loạt ca khúc quen thuộc, được đại diện cán bộ công an tặng hoa.

Không chỉ mang âm nhạc đến trại giam, Đàm Vĩnh Hưng còn tặng thêm 3 tấn gạo để các phạm nhân có thêm điều kiện đón Tết. Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy xúc động khi chứng kiến tinh thần cải tạo tích cực của nhiều phạm nhân, cũng như sự vui vẻ, cởi mở khi giao lưu cùng mình. Đáng chú ý, trước khi ra về, Đàm Vĩnh Hưng còn nán lại trò chuyện với một nhóm phạm nhân bận công việc nên chưa kịp tham gia buổi giao lưu.

Trước đây, Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần tham gia biểu diễn tại các trại tạm giam và trại giam trên cả nước. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát để động viên tinh thần, nam ca sĩ còn âm thầm hỗ trợ một phạm nhân cải tạo tốt xây nhà, giúp người này có điểm tựa ổn định cuộc sống sau khi hoàn lương.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại Quảng Nam, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt hơn 20 năm qua. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc hit và từng được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt”. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, biểu diễn phục vụ cộng đồng.

Theo tiết lộ của nam ca sĩ, thời gian tới anh sẽ tiếp tục có hai chuyến biểu diễn tại trại giam Trà Vinh vào ngày 3/2 và trại giam Bình Dương vào ngày 10/2.