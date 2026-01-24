Nam nghệ sĩ duy nhất dự tang lễ Thương Tín đăng 1 bức ảnh khiến nhiều người xúc động, cảm ơn

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu – người được biết đến là nghệ sĩ duy nhất có mặt trong tang lễ của tài tử Thương Tín hồi đầu tháng 12/2025 – bất ngờ chia sẻ lại một kỷ niệm cũ với đàn anh, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, nam nhạc sĩ đăng tải hình ảnh chụp chung với cố nghệ sĩ Thương Tín kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Chút kỷ niệm nhớ về anh – cái điện thoại gì mà to quá vậy?". Khoảnh khắc đời thường giản dị ấy khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi nhớ lại hình ảnh một Thương Tín gần gũi ngoài đời khi còn trên dương thế.

Bức ảnh nhạc sĩ Tô Hiếu mới đăng tải.

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mà Tô Hiếu dành cho cố nghệ sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng sự đồng hành âm thầm của nam nhạc sĩ trong những ngày cuối đời của Thương Tín là điều đáng quý, hiếm có trong showbiz. "Trân trọng tình cảm của hai anh em", "Cảm ơn nhạc sĩ đã luôn bên cạnh cố nghệ sĩ Thương Tín những ngày cuối đời", "Thoắt cái đã tới lễ 49 ngày rồi, ngậm ngùi quá", "Xem lại vẫn thương Thương Tín vô cùng", "Rất cảm động tình cảm của hai anh"… là những chia sẻ nhận được nhiều đồng tình từ khán giả.

Nhạc sĩ Tô Hiếu là nghệ sĩ duy nhất có mặt ở đám tang Thương Tín.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào ngày 8/12/2025 tại nhà riêng ở Phan Rang sau thời gian dài sức khỏe suy giảm vì bệnh tật. Tang lễ của ông được tổ chức giản dị tại quê nhà trong không khí lặng lẽ, riêng tư theo nguyện vọng của gia đình. Đáng chú ý, trong tang lễ của cố nghệ sĩ, nhạc sĩ Tô Hiếu là đồng nghiệp duy nhất có mặt, trực tiếp hỗ trợ gia đình lo hậu sự và tiễn đưa Thương Tín về nơi an nghỉ cuối cùng.