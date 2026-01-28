"Ông hoàng nhạc nghèo" bỏ học từ lớp 3 vì cô giáo đi lấy chồng

Vừa qua, tại chương trình Music Story, ca sĩ Trường Vũ đã chia sẻ về lí do mình ít nói, ít giao lưu khi đứng trên sân khấu.

Anh nói: "Tôi là người Hoa, lúc đó đến nói tiếng Việt còn không sõi. Tôi học tới năm lớp 3 là cô giáo lấy chồng nên tự nhiên bỏ học luôn, không học hành gì nữa, bỏ cả xứ ra đi.

Không phải tôi thích cô giáo mà chỉ đơn giản là quý và thấy cô giáo đi lấy chồng thì có gì là lạ nên thôi không học nữa. Chính vì thế nên để trở thành ca sĩ là điều xa vời với tôi".

Trác Thúy Miêu nghe vậy liền hỏi: "Một người kín tiếng và ít nói như anh có bao giờ yêu đơn phương hay thích thầm một ai đó không?".

Trường Vũ nói thẳng: "Tôi cũng không bao giờ yêu đơn phương đồng nghiệp nào vì tôi luôn coi người nữ ca sĩ hát chung là anh em, đối tác, một người bạn để làm việc chung. Tôi không để chuyện tình cảm xen vào công việc.

Trong chuyện tình cảm, tôi cũng không mất công tán tỉnh hay thích ai. Người ta thương tôi trước và chủ động còn bản thân tôi thì thích là lấy thôi.

Tất nhiên, trong chuyện tình cảm, tôi cũng phải xem lại mình đang ở đâu. Ví dụ, tôi mới ở số 3 thì làm sao dám mơ mộng tới số 6.

Hồi đó tôi ở quê, yêu ai còn không dám nắm tay, chỉ dám thương thầm, yêu thầm rồi đi ngang qua nhìn trộm người ta, liếc nhẹ một cái".

Trường Vũ được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc nghèo" nhờ chất giọng đặc trưng không thể nhầm lẫn. Với lối hát tự sự và chứa chan nỗi buồn, anh đã biến những câu chuyện về thân phận nghèo khó hay tình yêu dang dở trở nên đầy ám cảm và dễ đi vào lòng người.

Không cần những kỹ thuật trình diễn cầu kỳ hay vũ đạo sôi động, Trường Vũ chinh phục khán giả bằng sự mộc mạc, chân thành và cách nhả chữ đầy cảm xúc như đang trút hết tâm can vào từng lời hát. Những nhạc phẩm bất hủ như "Thân phận nghèo", "Nghèo mà có tình" hay "Đám cưới nghèo" đã giúp anh khẳng định vị thế độc tôn trong lòng người hâm mộ suốt nhiều thập kỷ.