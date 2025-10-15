Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thể tốn gần 1 tỷ đồng mỗi lần thay dầu Bugatti Veyron, lý do đến từ kết cấu nghe thôi đã thấy đau đầu

Chi phí thay dầu "khủng" của Bugatti

Đối với hầu hết mọi người, việc thay dầu xe thường chỉ là một dịch vụ không quá đắt đỏ và phải làm định kỳ, mức giá ước tính tại Mỹ là khoảng 69 USD nếu chọn loại dầu tổng hợp (synthetic). Nhưng đối với chủ nhân của chiếc Bugatti Veyron, đây lại là một khoản chi phí có thể tương đương với học phí một năm đại học.

Câu chuyện là anh Austin Paseka, chuyên gia video và truyền thông cho Apple Autos tại Minnesota nhận được cuộc gọi từ một khách hàng quen thuộc. Vị khách này thường tới xưởng để bảo dưỡng, thay dầu cho những mẫu xe như Ford GT, Shelby GT500. Nhưng lần này, vị khách chia sẻ họ mới mua một chiếc Bugatti Veyron đời 2008 với mức giá 1 triệu USD và muốn thay dầu cũng như kiểm tra tổng thể tình trạng của xe.

Một chiếc Bugatti Veyron 16.4 đời 2008. Ảnh minh họa.

Trong đoạn clip được xem hơn 100.000 lần trên Instagram, Paseka đã tìm hiểu và tỏ ra khó tin vào chi phí phụ tùng và lao động cho công việc này, trong khi chủ nhân giấu tên phản ứng một cách rất thản nhiên: "Đó là khoảng 27 giờ làm việc. 16 ốc xả nhớt cần phải tháo. Và nó đòi hỏi phải tháo dỡ một lượng lớn thân vỏ xe gồm các tấm chắn dưới thân xe, cánh gió và nắp khoang phía sau. Điều đó thật điên rồ. Có lẽ tốn khoảng 30.000 USD" - anh Paseka phản ứng.

Với 30.000 USD (quy đổi khoảng 780 triệu đồng), số tiền đó ngang ngửa với một chiếc Mazda CX-5 2025 tại Việt Nam. Hiện nay, trong nước cũng đang có một chiếc Bugatti Veyron độc nhất thuộc sở hữu của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. Việc bảo dưỡng xe tại Việt Nam có thể còn tốn kém hơn do hạn chế về cơ sở vật chất.

Kỹ thuật đằng sau việc thay dầu 30.000 USD

Việc có 16 ốc xả nhớt không phải là một cách nói phóng đại. Động cơ W16 đi kèm 4 bộ tăng áp, dung tích 8.0 lít của Bugatti Veyron sử dụng hệ thống bôi trơn các-te khô với nhiều bể dầu và điểm thoát dầu, được phân bố qua hệ thống ống phức tạp để giữ cho động cơ mát mẻ ở tốc độ vượt quá 250 dặm mỗi giờ (khoảng 402km/h). Quy trình này bao gồm việc tháo cản sau xe, lớp lót bánh xe, và nhiều tấm thân vỏ carbon - cơ bản là nửa chiếc xe.

Chỉ để thay mỗi dầu động cơ của Bugatti Veyron đã mất tới 27 giờ công.

Chính Bugatti xác nhận rằng việc sở hữu một chiếc Veyron đi kèm với độ phức tạp hàng đầu thế giới. Theo hướng dẫn chính thức từ hãng xe Pháp, dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên bao gồm không chỉ thay dầu và lọc dầu mà còn cả việc kiểm tra các đường ống thủy lực, các gioăng chuyên dụng, và chất lỏng độc quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn về độ nhớt và áp suất nghiêm ngặt. Mỗi ốc xả nhớt được xiết theo một trình tự chính xác, riêng việc này có thể tiêu tốn hàng giờ.

Không chỉ vì có quá nhiều ốc xả dầu khiến việc bảo dưỡng Veyron trở nên mệt mỏi như chạy marathon, mà còn vì nó đòi hỏi cả một quá trình phối hợp phức tạp, tỉ mỉ. Động cơ W16 dung tích 8.0L của Bugatti Veyron chứa khoảng 14,2 lít dầu tổng hợp, và các ốc xả nhớt được rải rác khắp cả hộp số, động cơ và các bể phụ. Mỗi ốc xả phải được xiết theo đúng tiêu chuẩn, sau đó được đổ đầy và kiểm tra lại một cách tuần tự, thường xuyên với việc xe phải chạy giữa các bước.

Để bảo dưỡng Veyron, người thợ phải tháo cả khung phụ sau và các tấm ốp khí động, nên quá trình làm việc tỉ mỉ đến mức chẳng khác gì phẫu thuật. Ngay cả việc thay thế bộ lọc dầu cũng đòi hỏi phải tháo một phần của nắp khoang phía sau. Đây là sự thừa thãi theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng đó là những gì cho phép Veyron đạt được tốc độ 250 dặm mỗi giờ mà không làm nóng quá mức các bộ phận bên trong.

Điều này cũng giải thích vì sao một lần thay dầu thông thường của Bugatti Veyron có thể tăng giá lên đến con số năm chữ số. Các báo cáo qua các năm từ các cơ quan truyền thông như Carscoops đã ước tính mức giá thay dầu Veyron trung bình từ 21.000 đến 25.000 USD. Một số ít trung tâm dịch vụ được Bugatti chứng nhận, chủ yếu ở California, Florida và châu Âu, là những nơi duy nhất được phép thực hiện đúng cách, và quá trình này có thể mất đến một tuần, bao gồm tháo dỡ, đổ dầu, kiểm tra rò rỉ và lắp đặt lại.

Giá bán của Bugatti Veyron cao ngất ngưởng phần lớn là nhờ vào nền tảng kỹ thuật và công nghệ thượng hạng của nó. Được sản xuất từ năm 2005 đến 2015, chiếc xe được thiết kế như một kiệt tác công suất 1.001 mã lực có khả năng đạt tốc độ 253 dặm mỗi giờ và sau đó được tinh chỉnh trong phiên bản Super Sport để vượt qua 267 dặm mỗi giờ. Hiệu suất đó đi kèm với một chi phí phức tạp. Ngay cả những công việc bảo dưỡng cơ bản thường yêu cầu sử dụng phần mềm chuẩn đoán độc quyền của Bugatti và các công cụ chuyên dụng, tất cả đều được bảo vệ chặt chẽ bởi nhà máy.

Để so sánh, việc thay dầu cho một chiếc Lamborghini Huracan mất khoảng 1.200 USD, một chiếc Ferrari 488 khoảng 1.500 USD, và một chiếc McLaren 720S có thể vượt quá 2.000 USD ở một số đại lý. Ngay cả với những mức giá đó, yêu cầu 27 giờ lao động của Veyron khiến xe như thuộc về một tầm cỡ khác.

Một số hình ảnh khác của chiếc Bugatti Veyron: