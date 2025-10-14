Đàn ông ở "xứ Phù Tang" lần đầu làm việc vượt định kiến, doanh thu 1 ngành tăng gấp đôi

Nhiều người đi bộ (trong đó có không ít nam giới) dùng ô che nắng trên đường phố Tokyo, tháng 8/2025. Ảnh: The Japan News

Đó là việc dùng ô che nắng.

Theo khảo sát mới nhất của chính quyền Tokyo, gần một nưa nam giới ở Nhật Bản đã sử dụng ô che nắng trong mùa hè năm nay. Trong đó, có nhiều người lần đầu tiên làm việc này. Điều này cũng cho thấy định kiến dùng ô che nắng đang phai dần. Trước đó, nam giới nước này cho rằng ô che nắng là đồ vật chỉ dành cho phụ nữ.

Trên thực tế, từ lâu, ô che nắng là vật dụng quen thuộc của phụ nữ Nhật Bản dùng để bảo vệ làn da khỏi tia cực tím. Trong khi đó, đàn ông ở quốc gia này lại chủ yếu che ô vào lúc trời mưa. Họ hiếm khi dùng ô che nắng vì định kiến "giống phụ nữ".

Kết quả khảo sát trong tháng 9 của giới chức Tokyo cho thấy, đa số nam giới ở Nhật Bản (với 44%, so với 91% nữ giới) dùng ô để cho nắng trong mùa hè nắng nóng kỷ lục năm 2025. Điều này cho thấy rõ về tác động của tình trạng nắng nóng cực đoan trong năm nay.

Đáng chú ý, trong số nhóm nam giới dùng ô, 44% cho biết đây là lần đầu tiên họ sử dụng ô che nắng và 23% nói đã dùng từ năm ngoái, 13% bắt đầu dùng từ 2 năm trước.

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ dùng ô che nắng phổ biến được ghi nhận cao nhất ở nam giới trong độ tuổi từ 20 – 30 tuổi. Hơn một nửa trong số nhóm này cho biết họ đã dùng trong mùa hè vừa qua, trong khi nhóm trên tuổi 50 chỉ đạt 39%.

Ngoài ra, khi được hỏi có để ý ánh nhìn của những người xung quanh không, có tới 61% nam giới nói điều này không làm họ khó chịu, trong khi 34% lại thấy ít ngại ngùng hơn so với tưởng tượng ban đầu của họ.

Cuộc khảo sát này được tiến hành thông qua một ứng dụng dành cho người sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Tokyo. Khảo sát kéo dài khoảng hai tuần trong tháng 9, thu hút tới hơn 8.400 người tham gia.

Doanh thu trong lĩnh vực sản xuất ô che nắng tăng cao

Nhiều nam giới Nhật Bản chỉ mới sử dụng dù che nắng trong mùa hè năm nay. Ảnh: Kyodo

Đặc biệt, giới chức Tokyo còn khảo sát 25 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ô che nắng. Kết quả, có 4 công ty cho biết, lượng ô che nắng mà họ bán cho nam giới tăng gấp đôi hoặc cao hơn nhiều so với năm 2024.

Theo đài CNA, Nhật Bản trải qua mùa hè nóng nhất lịch sử vào năm 2025, kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu khí tượng năm 1898. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, nhiệt độ trung bình của nước này từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn 2,36 độ C so với mức tiêu chuẩn. Thậm chí, thành phố Isesaki (tỉnh Gunma) ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 41,8 độ C, cao nhất từ trước đến nay

Dù không tiết lộ mốc nhiệt độ mới cụ thể là bao nhiêu, nhưng Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết đây là mùa hè thứ ba liên tiếp ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Theo Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản, kể từ ngày 1/5 đến 24/8/2025, nắng nóng gay gắt đã khiến 84.521 người trên toàn quốc phải nhập viện, tăng nhẹ so với con số 83.414 ca vào cùng kỳ năm ngoái.

Bài tham khảo nguồn: Kyodo, Mainichi, CNA