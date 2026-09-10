Sau nhiều thập kỷ không có con dù từng được ghép đôi với nhiều rùa cái, Goliath - con vật lớn tuổi nhất tại Zoo Miami cuối cùng đã trở thành bố. Rùa con chào đời chỉ 11 ngày trước sinh nhật thứ 135 của Goliath.

Quả trứng đặc biệt sau 128 ngày

Ngày 4/6/2025 trở thành một dấu mốc đặc biệt đối với Zoo Miami, bang Florida, Mỹ. Sau 128 ngày được ấp, một quả trứng rùa Galápagos đã nở thành công, đánh dấu lần đầu tiên vườn thú này chào đón một cá thể thuộc loài rùa khổng lồ nổi tiếng với tuổi thọ đặc biệt.

Rùa bố là Goliath, cá thể lớn tuổi nhất đang sinh sống tại Zoo Miami. Goliath nặng 517 pound, tương đương khoảng 234kg. Theo hồ sơ của vườn thú, con rùa này nở trên đảo Santa Cruz thuộc quần đảo Galápagos vào ngày 15/6/1890.

Thời điểm con non phá vỏ chào đời, Goliath vẫn 134 tuổi. Chỉ 11 ngày sau, vào đúng Ngày của Cha 15/6, con rùa khổng lồ bước sang tuổi 135 và đồng thời đón Ngày của Cha đầu tiên trong cuộc đời kéo dài hơn một thế kỷ của mình.

Mẹ của rùa con là Sweet Pea, được ước tính khoảng 85-100 tuổi. Sweet Pea đẻ một lứa gồm tám quả trứng vào ngày 27/1/2025. Tuy nhiên, sau hơn bốn tháng ấp, chỉ một quả trứng nở thành công.

Rùa bố là Goliath và hậu duệ nhí của mình. Ảnh: Zoo Miami/AP

Dù tỷ lệ thành công chỉ là một trong tám, sự xuất hiện của rùa con vẫn được Zoo Miami xem là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử trên nhiều phương diện. Đây vừa là hậu duệ đầu tiên của Goliath, vừa là cá thể rùa Galápagos đầu tiên được cho nở thành công trong lịch sử vườn thú.

Rùa con được nhận xét khỏe mạnh, hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Sau khi rời máy ấp, nó được chuyển sang một khu vực chăm sóc riêng để nhân viên vườn thú tiếp tục theo dõi.

Trong khi đó, Goliath và Sweet Pea vẫn sống tại khu trưng bày công cộng như thường lệ. Hai “phụ huynh” dường như không biết rằng mình vừa có một hậu duệ.

Rùa con được nhận xét khỏe mạnh, hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Ảnh: Zoo Miami

Theo đại diện Zoo Miami, điều này hoàn toàn bình thường đối với rùa Galápagos. Trong môi trường hoang dã, rùa con phải tự lập ngay từ lúc chui ra khỏi trứng. Rùa bố mẹ không tiếp tục chăm sóc hoặc duy trì mối liên hệ với con non.

Axios cho biết khi được giới thiệu với con, Goliath cũng không thể hiện nhiều sự quan tâm. Bởi vậy, công chúng khó có thể chờ đợi những khoảnh khắc “bố con đoàn tụ” theo cách thường thấy ở nhiều loài động vật khác.

Nhiều thập kỷ ghép đôi nhưng chưa từng có con

Hành trình của Goliath trải dài qua ba thế kỷ. Theo hồ sơ chính thức, con rùa chào đời trên đảo Santa Cruz vào cuối thế kỷ XIX, sau đó được đưa đến Vườn thú Bronx ở New York vào ngày 23/7/1929.

Ngày 30/7/1981, Goliath chuyển đến Zoo Miami. Trong hơn bốn thập kỷ sinh sống tại đây, nó từng được ghép đôi và giao phối với nhiều rùa cái khác nhau nhưng chưa lần nào có con thành công.

Ron Magill, đại sứ thiện chí kiêm Giám đốc truyền thông của Zoo Miami, đã theo dõi Goliath kể từ khi con rùa chuyển tới vườn thú vào năm 1981. Ông gọi Goliath là “người hùng” của mình và cho rằng câu chuyện lần đầu làm bố ở độ tuổi đặc biệt này có thể trở thành nguồn cảm hứng về việc không từ bỏ hy vọng.

Sweet Pea cũng có một hành trình dài không kém. Rùa mẹ được đưa đến Crandon Park Zoo trên đảo Key Biscayne, Florida, vào năm 1960, khi đã trưởng thành. Dựa vào thông tin này, các chuyên gia ước tính Sweet Pea hiện trong khoảng 85-100 tuổi.

Goliath bên cạnh ông Ron Magill vào năm 1981 và năm 2024. Ảnh: Ron Magill/Zoo Miami

Tổng số tuổi của Goliath và Sweet Pea vì thế vượt ngưỡng 200 năm. Zoo Miami đã nộp hồ sơ tới Guinness World Records, đề nghị công nhận Goliath là động vật lớn tuổi nhất lần đầu làm bố trong lịch sử được ghi nhận. Với độ tuổi của Sweet Pea, cặp rùa cũng có thể được xem xét cho danh hiệu những “phụ huynh lần đầu” lớn tuổi nhất.

Tuy nhiên, tại thời điểm Zoo Miami công bố thông tin, Guinness chưa chính thức xác nhận các kỷ lục này. Do đó, Goliath mới được giới thiệu là cá thể “có khả năng” lập kỷ lục thế giới, thay vì đã chắc chắn trở thành chủ nhân kỷ lục.

Sự ra đời của rùa con còn mang ý nghĩa đối với hoạt động bảo tồn rùa Galápagos. Số lượng loài động vật này từng suy giảm nghiêm trọng do bị con người khai thác, săn bắt, mất môi trường sống và chịu tác động từ các loài ngoại lai được đưa tới quần đảo. Biến đổi khí hậu và sự thu hẹp sinh cảnh tiếp tục là những mối đe dọa trong thời hiện đại.

Sự ra đời của rùa con còn mang ý nghĩa đối với hoạt động bảo tồn rùa Galápagos. Ảnh: Zoo Miami

Bởi vậy, thành công của Goliath và Sweet Pea không đơn thuần tạo nên một câu chuyện thú vị vào dịp Ngày của Cha. Sau hàng chục năm chưa thể sinh sản thành công, việc một cá thể rùa Galápagos khỏe mạnh chào đời cũng trở thành dấu mốc đáng chú ý trong chương trình chăm sóc và nhân giống của Zoo Miami.

Ở tuổi 135, Goliath đã sống qua phần cuối thế kỷ XIX, toàn bộ thế kỷ XX và bước sang hơn hai thập kỷ của thế kỷ XXI. Sau hành trình hơn một thế kỷ ấy, con rùa nặng 234kg cuối cùng cũng đón hậu duệ đầu tiên - một rùa con nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả vườn thú.

Nguồn: Zoo Miami, Axios, NPR