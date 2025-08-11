Ô tô Trung Quốc ồ ạt giảm giá tại Việt Nam

Quý III là thời điểm các thương hiệu xe hơi vào đà tăng tốc trong cuộc đua doanh số trước khi kết thúc năm. Trong nỗ lực cạnh tranh thị phần với các hãng xe đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đã có chỗ đứng vững chắc, xe Trung Quốc gần đây liên tục được hãng và đại lý áp dụng các chương trình giảm giá mạnh.

Theo đó, hàng loạt hãng xe như Omoda & Jaecoo, Geely, MG, BYD và Haval đã đồng loạt triển khai các chính sách khuyến mãi lớn cho nhiều dòng sản phẩm nhằm tăng sức hút với người tiêu dùng.

Bắt đầu với Omoda & Jaecoo, hãng xe liên doanh với Geleximco hiện có chương trình ưu đãi dành cho các dòng xe Omoda C5 và Jaecoo J7 .

Trong đó, dòng Omoda C5 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Với mức giá niêm yết 539-669 triệu đồng, mức giảm dành cho mẫu xe này sẽ dao động từ 54-80 triệu đồng, tùy phiên bản và địa phương đăng ký.

Dòng Jaecoo J7 được hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ, đưa giá khởi điểm của bản xăng từ 799 triệu xuống còn 735 triệu đồng. Còn phiên bản J7 PHEV (SHS) được trừ trực tiếp 90 triệu đồng vào giá bán, xuống còn 879 triệu đồng.

Tương tự Omoda & Jaecoo, Geely cũng đang đẩy mạnh khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ nhằm thúc đẩy doanh số cho dòng SUV cỡ B Coolray.

Sau khi trừ ưu đãi, giá của các phiên bản Geely Coolray được đưa xuống còn khoảng 511-596 triệu đồng. Mức giá cạnh tranh được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở phân khúc SUV hạng B.

Đáng chú ý, mẫu SUV cỡ trung Geely Monjaro (giá 1,099-1,199 tỷ đồng) mới ra mắt tháng trước, tiếp tục được hãng duy trì khuyến mãi giảm giá trực tiếp tối đa 100 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe điện Geely EX5 đươc giảm 10 triệu đồng và tặng phụ kiện.

Với MG , thương hiệu này đang áp dụng ưu đãi cho nhiều dòng xe cả VIN 2024 và 2025, bao gồm MG5, ZS, HS, MG4 EV cũng như những mẫu xe mới như G50 hay Cyberster. Giá trị khuyến mãi dao động 10-50 triệu tùy mẫu xe và phiên bản.

Ở nhóm xe điện, BYD không có chương trình khuyến mãi chính hãng nhưng các đại lý vẫn chủ động giảm giá xe để kích cầu. Khảo sát một số đại lý BYD trên toàn quốc, mẫu SUV điện Atto 3 đang được giảm 80-130 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 686-756 triệu đồng.

Dòng BYD Seal cao cấp hơn ghi nhận mức giảm cao hơn, khoảng 192-214 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, hai phiên bản của dòng xe này có giá bán được đưa xuống còn 927 triệu và 1,145 tỷ đồng.

Một số mẫu xe điện hóa thương hiệu Trung Quốc đang được giảm giá mạnh tại đại lý gồm có Haval H6 HEV và Haval Jolion. Mức giảm được giới tư vấn bán hàng thông báo từ 60-100 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn các mẫu xe Trung Quốc nêu trên đều được áp dụng khuyến mãi trong khoảng 1-2 tháng trở lại đây. Trong bối cảnh cả thị trường đang chạy đua giảm giá , xe Trung Quốc theo đó cũng phải nhập cuộc với mức giảm cao hơn xe Nhật và xe Hàn mới mong cạnh tranh được thị phần.

Nhìn chung, xe Trung Quốc vào Việt Nam thường được nhấn mạnh vào thiết kế hiện đại, nhiều trang bị, công nghệ nhưng do yếu tố thương hiệu nên khó tiếp cận được đông đảo người tiêu dùng trong nước.

Dù gặp khó trong việc cạnh tranh với các thương hiệu lâu đời tại Việt Nam, các hãng Trung Quốc gần đây vẫn đưa một lượng lớn xe mới vào nước ta.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, lượng xe Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 6/2025 đạt 4.816 chiếc, tăng 19% so với tháng trước. Trung Quốc cũng là thị trường đứng thứ ba về lượng ô tô xuất khẩu sang nước ta, chỉ sau Indonesia và Thái Lan.

Mặc dù trong đó chỉ có 1.292 chiếc là xe du lịch dưới 9 chỗ nhưng con số này cũng tăng 221% so với tháng trước, phản ánh sự mở rộng về lượng của ô tô Trung Quốc tại nước ta.

Thực tế, lượng xe thương hiệu Trung Quốc được đưa vào nước ta có thể cao hơn con số thống kê. Bởi ngoài nguồn nhập trực tiếp từ Trung Quốc, các hãng ô tô của nước này cũng có thể đưa xe vào Việt Nam thông qua nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á. Ví dụ như trường hợp của Geely Coolray có xuất xứ từ Malaysia hay các dòng xe của GWM được nhập từ Thái Lan.