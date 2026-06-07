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Ô tô khách tông đuôi xe container, 19 người bị thương

Thiên Trang/VTC News
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Xe khách giường nằm hãng Phương Trang tông vào đuôi xe container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, khiến 19 người bị thường, trong đó 3 nạn nhân thương nặng.

Sáng 7/6, Y sỹ Lê Phú Năm, Đội cấp cứu Trung tâm Y tế Hàm Tân (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ tai nạn giữa ô tô khách giường nằm và xe container xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, trên đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (đoạn qua xã Tân Lập).

Trong số 19 bệnh nhân có 3 người bị thương nặng (gồm tài xế, phụ xe và một hành khách trẻ), những người còn lại chấn thương nhẹ.

" Trong đêm, đơn vị đã huy động 3 xe cứu thương liên tục đưa nạn nhân đi cấp cứu, trong đó 8 người bị nhẹ được đưa đến Trung tâm Y tế Hàm Tân, số còn lại chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận", Y sỹ Lê Phú Năm thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến 19 người bị thương . (Ảnh: Lê Phú Năm)

Thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe khách hãng Phương Trang mang biển số TP.HCM do tài xế N.H.T (49 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm lái chạy trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP.HCM.

Khi đến đoạn qua xã Tân Lập, xe khách giường nằm tông vào đuôi xe đầu kéo container biển kiểm soát Thanh Hóa do tài xế Lương Xuân Huân (46 tuổi) cầm lái.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách giường nằm biến dạng, nhiều hành khách bị thương. Phần lớn nạn nhân là người từ Khánh Hòa trên đường vào TP.HCM.

Một hành khách trên xe cho biết, tối 6/6 trên chuyến xe xuất phát từ Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), bà cùng con gái vào TP.HCM giải quyết công việc. Khi đang ngủ, bà giật mình tỉnh giấc bởi tiếng va chạm lớn.

" Lúc đó tôi mới biết xe gặp tai nạn, tôi bị xây xát nhẹ, còn con gái đập đầu vào thành ghế, sưng và rách da đầu, phải khâu nhiều mũi ", nữ hành khách cho hay.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe khách giường nằm không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Cơ quan chức năng Lâm Đồng nhận định nguyên nhân ban đầu là tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

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