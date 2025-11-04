Ô tô được sạc pin khi chạy trên đường

Được lắp đặt trên đoạn đường dài khoảng 0,4 km, hệ thống sạc động này sử dụng công nghệ cảm ứng. Các cuộn dây sạc giấu kín được lắp dưới lòng đường sẽ truyền tải năng lượng không dây đến bộ thu đặc biệt được gắn dưới gầm xe điện khi xe chạy qua.

Dự án sạc xe điện trên đường khi xe đang di chuyển do Công ty Electreon phối hợp với chính quyền bang thực hiện. Đại diện Electreon xác nhận kết quả thử nghiệm "rất thành công", khi hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt như bão tuyết.

Con đường sạc không dây ngay khi phương tiện đang di chuyển ở Detroit (bang Michigan - Mỹ), được cho là đang thay đổi tương lai của xe điện. Ảnh: UNION RAYO

Theo đài 101 WRIF, bang Michigan đang mở rộng dự án bằng cách lắp đặt thêm dải sạc dọc dài khoảng 1,2 km trên đại lộ Michigan. Chi phí thực hiện dự án sạc xe điện mở rộng này là 70 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026. Sự mở rộng này thể hiện cam kết của Michigan trong việc trở thành bang dẫn đầu về giao thông bền vững ở Mỹ.

Thị sát dự án ở Detroit, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Úc Chris Bowen nhận xét công nghệ sạc xe điện trên đường rất thú vị nhưng quá tốn kém để triển khai rộng rãi ở Úc. Dù vậy, nhờ vào thành công rõ ràng tại Detroit và các dự án thử nghiệm tương tự ở Thụy Điển, Đức, Na Uy, Trung Quốc, đường sạc không dây vẫn được xem là giải pháp tiềm năng, hứa hẹn giải quyết triệt để nỗi lo hết pin và loại bỏ sự bất tiện của các trạm sạc truyền thống.