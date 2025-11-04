Động cơ siêu việt của cỗ máy Mach 12 thế giới chưa từng có

Hypersonix Launch Systems - Công ty thiết kế, chế tạo và kỹ thuật hàng không vũ trụ hàng đầu của Úc - chuẩn bị ra mắt siêu phẩm chưa từng có trên thế giới: Máy bay phản lực siêu thanh chạy bằng hydro xanh, đạt tốc độ Mach 12.

Khi trình làng, cỗ máy có thể định nghĩa lại cả kỹ thuật hàng không vũ trụ và chiến lược quốc phòng.

Thứ khiến chiếc máy bay phản lực của Hypersonix trở nên "độc nhất vô nhị" đến từ việc sử dụng hydro xanh. Và "trái tim" đốt cháy H2 xanh đó thay vì dầu hỏa đó mang tên động cơ scramjet SPARTAN.

Click vào ảnh để xem hình ảnh đầy đủ về những đột phá công nghệ của động cơ scramjet SPARTAN. Nguồn: Hypersonix

"SPARTAN của chúng tôi là một động cơ in 3D hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, sử dụng không khí, không có bộ phận chuyển động, đốt cháy hydro xanh thay vì dầu hỏa. Nó chỉ thải ra H2O (dạng hơi nước) mà không phải khí thải carbon" - Hypersonix cho biết.

Tại sao Hypersonix lại sử dụng hydro làm nhiên liệu?

Một số nghiên cứu về môi trường cho thấy khí thải tên lửa tác động đến tầng Bình lưu của Trái đất (cao 15-60 km so với mặt đất) theo cách mà không hoạt động công nghiệp nào khác có thể làm được. Thực tế này chính là chi phí hiện tại của việc đưa tải trọng lên quỹ đạo bằng động cơ đẩy hóa học.

Với phương pháp tiếp cận công nghệ scramjet sáng tạo (sử dụng hydro), công ty Úc đang hướng đến ngành hàng không vũ trụ sạch hơn, cho một Trái Đất sạch hơn và bền vững hơn.

Theo công ty, hydro là nhiên liệu hàng không vũ trụ tuyệt vời. Ngành công nghiệp vũ trụ từ lâu đã sử dụng hydro làm nhiên liệu tên lửa, bao gồm cả chương trình tàu con thoi. Hydro không độc hại và mật độ thấp của nó đồng nghĩa với việc bất kỳ rò rỉ và cháy nổ nào cũng sẽ hướng lên trên — không giống như nhiên liệu hydrocarbon, vốn có thể tích tụ dưới gầm máy bay.

Chưa kể, hydro có mật độ năng lượng cao hơn khoảng 2,5 lần so với nhiên liệu hydrocarbon, chẳng hạn như dầu hỏa, khiến nó trở thành nhiên liệu hoàn hảo trong một ngành công nghiệp mà mỗi gram đều có giá trị.

Hydro có thể được sản xuất chỉ từ nước, sử dụng năng lượng tái tạo (gọi là hydro xanh). Việc đốt cháy hydro trong động cơ chỉ tạo ra hơi nước.

Xu hướng toàn cầu hướng tới nhiên liệu carbon thấp đang diễn ra và Úc được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố chủ chốt trong ngành công nghiệp hydro, với sự đầu tư của chính phủ và tư nhân vào các cơ sở sản xuất hydro xanh tại địa phương (trường hợp của Hypersonix).

Việc chính phủ Úc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hydro sạch đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các công ty phát triển hướng bền vững. Úc đã đầu tư hơn 1,6 tỷ USD vào khu vực tư nhân và 1,27 tỷ USD vào khu vực công cho ngành công nghiệp hydro sạch.