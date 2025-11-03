Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận (cũ, sau sáp nhập thuộc tỉnh Lâm Đồng), Bình Thuận là tỉnh có tiềm năng về năng lượng gió và năng lượng mặt trời thuộc loại cao nhất Việt Nam.

[Trong khuôn khổ bài viết, sử dụng tên Bình Thuận để dễ hình dung tiềm năng bức xạ mặt trời nơi đây].

Riêng về tiềm năng điện mặt trời, Bình Thuận có lượng bức xạ mặt trời cao và ổn định, cùng số giờ nắng cao hơn so với số giờ trung bình ở các tỉnh phía Nam.

Bình Thuận là khu vực có tiềm năng phát triển điện gió và điện mặt trời lớn hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cụ thể, số giờ nắng trung bình là 2.728 giờ/năm, thời gian có nắng để sản xuất điện hầu như có quanh năm; tổng lượng bức xạ trung bình hàng năm là 1.960 kWh/m2, trung bình hàng ngày là 5,37 kWh/m2.

Để trả lời cho câu hỏi "Pin mặt trời rộng bao nhiêu mét vuông thì cấp đủ điện cho 1 hộ gia đình ở Bình Thuận?", cần tính toán dựa trên hai yếu tố: Lượng điện tiêu thụ trung bình và bức xạ mặt trời thực tế tại Bình Thuận.

Thứ nhất: Lượng điện tiêu thụ trung bình của 1 hộ gia đình tại Bình Thuận

Theo công cụ ước tính điện năng trên website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), một hộ gia đình 3-4 người tại Bình Thuận thường tiêu thụ 100-300 kWh/tháng, tùy mùa và thói quen sử dụng các thiết bị tốn điện như điều hòa, bình nóng lạnh...

Trong bài viết này, lấy mức trung bình: 200 kWh/tháng.

Thứ hai: Lượng bức xạ mặt trời cao hàng đầu Việt Nam tại Bình Thuận

Như đã thông tin, tổng lượng bức xạ trung bình hàng năm tại Bình Thuận là 1.960 kWh/m2; trung bình hàng ngày là 5,37 kWh/m2 (nghĩa là có 5,37 giờ nắng đỉnh/ngày).