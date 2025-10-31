Để trả lời cho câu hỏi "Pin mặt trời rộng bao nhiêu mét vuông thì cấp đủ điện cho một hộ gia đình ở TP. Hồ Chí Minh?", cần tính toán dựa trên hai yếu tố then chốt: Lượng điện tiêu thụ trung bình và bức xạ mặt trời thực tế tại thành phố.

Thứ nhất: Lượng điện tiêu thụ trung bình của hộ gia đình TP. Hồ Chí Minh

Theo công cụ ước tính điện năng trên website EVN, một hộ gia đình 3-4 người tại TP. Hồ Chí Minh thường tiêu thụ 250-450 kWh/tháng, tùy mùa và thói quen sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh.

Trong bài viết này, lấy mức trung bình: 350 kWh/tháng.

Thứ hai: Bức xạ mặt trời "cao bậc nhất thế giới" tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Chương trình Năng lượng xanh TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn, trung bình khoảng 1.581 kWh/m2/năm, tương đương 4,33 kWh/m2/ngày [nghĩa là có 4,33 giờ nắng đỉnh/ngày].

Lắp điện mặt trời gia đụng là lối sống xanh, bền vững đang được thế giới khuyến khích. Ảnh: GSC

Tính toán diện tích pin mặt trời cần thiết - Nhu cầu hàng ngày: 350 kWh/tháng ÷ 30 ngày = 11,67 kWh/ngày - Với số giờ nắng bình quân tại TP. Hồ Chí Minh khoảng 4,33 giờ nắng đỉnh/ngày, hệ thống điện mặt trời cần tạo ra lượng điện năng trong 1 giờ là 11,67 kWh/ngày ÷ 4,33 giờ nắng = 2,7 kWh/giờ nắng đỉnh. Với giả thiết hiệu suất của hệ thống đạt 80%, thì công suất thực tế mà hệ thống điện mặt trời cần đạt để đáp ứng nhu cầu của gia đình là 2,7/0,8 = 3,375 kWp (tức hệ thống điện mặt trời sẽ tạo ra được 3,37 kWh điện nếu nó hoạt động ở công suất tối đa trong vòng 1 giờ). - Như thế, tấm pin mặt trời có công suất lắp đặt giả định là 500 Wp/tấm, số lượng tấm pin cần thiết để tạo ra công suất theo nhu cầu như trên là: 3.375 Wp ÷ 500 Wp = 6,75 tấm → làm tròn 7 tấm. - Kích thước tấm pin mặt trời thường vào khoảng 2 m²/tấm, do đó gia đình có nhu cầu tiêu thụ 350 số điện/tháng cần lắp đặt diện tích pin mặt trời là 7 tấm x 2 m² = 14 m² => Do đó: Diện tích pin mặt trời tối thiểu đạt 14 m² có thể đáp ứng được nhu cầu điện trung bình 350kWh/tháng cho một hộ gia đình tại TP. Hồ Chí Minh.

Điện mặt trời mái nhà không chỉ là giải pháp tiết kiệm mà là lối sống xanh, sinh lời bền vững.