Phát minh rung chuyển ngành pin mặt trời toàn cầu: Công suất cực khủng, siêu bão Cấp 5 không thể quật đổ

Janta Power, một công ty có trụ sở tại Texas (Mỹ) đã hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 5,5 triệu USD (do MaC Venture Capital dẫn đầu với sự tham gia của Collab Capital) nhằm đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ tháp quang điện 3D mật độ cao đã được cấp bằng sáng chế của mình.

Phát minh đột phá của Janta Power hứa hẹn sẽ cách mạng hóa hiệu quả sử dụng đất và năng lượng mặt trời.

Các tháp năng lượng mặt trời 3D của Janta Power được tối ưu hóa để hấp thụ ánh sáng mặt trời từ nhiều góc độ khác nhau. Nguồn: Janta Power

Hiện nay, hầu hết các trang trại điện mặt trời đều bao gồm các tấm pin mặt trời phẳng được đặt trên mặt đất hoặc trên mái nhà. Tuy nhiên, đây không phải là một cách tuyệt vời để khai thác năng lượng Mặt trời.

"Những tòa nhà chọc trời cao tầng có thể chứa được nhiều người hơn đáng kể trên một diện tích nhỏ, vậy tại sao không áp dụng nguyên lý đó cho các tấm pin mặt trời?" - Đó chính là tư duy đã làm nên thành công của Janta Power.

Tháp năng lượng mặt trời 3D: Cách mạng hóa năng lượng mặt trời

Cách tiếp cận năng lượng mặt trời sáng tạo của Janta Power bắt nguồn từ việc sử dụng tháp năng lượng mặt trời thẳng đứng.

Không giống như các hệ thống lắp đặt tấm pin mặt trời phẳng thông thường trải rộng trên diện tích lớn, tháp của Janta Power xếp chồng các tấm pin mặt trời theo chiều dọc. Thiết kế này cho phép lắp đặt nhiều tấm pin hơn trên một diện tích nhỏ hơn, tương tự như cách các tòa nhà chọc trời tối đa hóa không gian trong cảnh quan đô thị.

Tháp năng lượng mặt trời 3D tối ưu hơn rất nhiều so với các tấm pin mặt trời phẳng.

Nhờ đó, Janta Power không chỉ tối ưu hóa việc sử dụng đất mà còn nâng cao khả năng thu năng lượng của các trang trại năng lượng mặt trời.

Việc lắp đặt theo chiều dọc các tháp này mang lại những lợi thế rõ rệt. Chúng được trang bị hệ thống theo dõi thông minh giúp xoay các tháp theo quỹ đạo mặt trời suốt cả ngày. Điều này đảm bảo việc tiếp xúc liên tục với ánh sáng mặt trời, kể cả vào sáng sớm và chiều muộn khi các tấm pin mặt trời phẳng có thể hoạt động kém hiệu quả.

Chính vì thế, các tháp cung cấp sản lượng điện ổn định và lâu dài hơn, khắc phục một trong những hạn chế chính của hệ thống điện mặt trời truyền thống (phẳng).

Các con số nói lên tất cả

Bằng cách tối đa hóa khả năng thu nhận ánh sáng mặt trời và giảm thiểu sử dụng đất, Janta Power đặt mục tiêu định nghĩa lại hiệu quả trong sản xuất điện mặt trời.

Janta Power cho biết những cải tiến này đồng nghĩa với việc các tòa tháp có thể sản xuất nhiều năng lượng hơn khoảng 50% so với các hệ thống màn hình phẳng chỉ sử dụng một phần ba diện tích đất.

Các tháp này cũng có thể đạt hệ số công suất khoảng 32%, cao hơn so với các tấm pin mặt trời phẳng, vốn chỉ đạt khoảng 22%.

Janta Power cho biết các tháp này cũng cung cấp điện với giá thành rẻ hơn: chỉ 0,05 USD/kWh so với mức trung bình toàn cầu là khoảng 0,15 USD/kWh.

Chúng cũng được xây dựng chắc chắn. Các tháp được đánh giá có thể chịu được sức gió lên đến 273 km/giờ - Điều này có nghĩa là siêu bão Cấp 5 (cấp cao nhất trên thang đo bão phương Tây Saffir–Simpson) cũng không thể quật đổ chúng.

Janta Power đã có các chương trình thí điểm đang hoạt động tại các sân bay lớn trên thế giới, bao gồm Sân bay Quốc tế Munich (Đức) và Sân bay Quốc tế Dallas-Fort Worth (Mỹ).

Ngoài ra, công ty hỗ trợ mở rộng quy mô sản phẩm và triển khai trên khắp các trung tâm dữ liệu, trạm sạc xe điện, tháp viễn thông, trường đại học và một loạt các cơ sở công nghiệp tại Mỹ.