Ô tô điện VinFast VF8 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Hoàn thiện "ăn điểm", ngập công nghệ

Sau khi được giới thiệu đến công chúng toàn cầu tại triển lãm Điện tử tiêu dùng CES, Mỹ hồi tháng 1/2022, ngày 8/4, tại khuôn viên nhà máy VinFast Hải Phòng, mẫu ô tô điện VF8 lần đầu tiên xuất hiện. Đây là phiên bản thử nghiệm của mẫu xe thuần điện phổ thông duy nhất hiện có ở Việt Nam.

VinFast VF8 kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.750x1.900x1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. Chiều cao tổng thể VF8 chỉ cao 1.660mm, thấp hơn nhiều dòng xe truyền thống cùng phân khúc nhưng giúp giảm thiểu hệ thống cản gió.

Thiết kế thuần điện được thể hiện rõ ràng, đầu xe VinFast thiết kế liền mạch với tổng thể, mặt ca lăng không có hốc hút gió như xe truyền thống. Mâm lốp đặc, cỡ lớn 19 inch trên bản tiêu chuẩn và 21 inch trên bản cao cấp, giảm thiểu hệ thống cản gió xuống.

Phiên bản tiền sản xuất của ô tô điện VF8 tại nhà máy VinFast Hải Phòng.

Khe gió phía cản trước làm mát cho khối pin đặt dưới sàn.

Cốp trước có thể bỏ được 1 chiếc vali.

Vinfast VF8 sở hữu ngoại hình có độ nhận diện cao với dải đèn LED chữ V chạy ngang xe. Cũng giống như các dòng xe Lux, VinFast VF8 dùng toàn bộ hệ thống đèn là bóng LED.

Đèn hậu LED tương tự "người anh em" Lux A 2.0 và SA 2.0.

Nội thất VinFast VF8 mang phong cách hiện đại, đậm chất xe điện với màn hình cỡ lớn "all in one" 15.6 inch, không có đồng hồ tap lô vì tất cả các thông tin cần thiết đã hiển thị trên kính lái HUD (Head - up - Display), nhờ vậy người lái dễ dàng theo dõi các thông số quan trọng của xe, điều khiển phương tiện an toàn.

Vô-lăng tích hợp các nút bấm điều khiển.

Về vật liệu nội thất tạo ấn tượng tốt, nhiều vật liệu cao cấp, các chi tiết bọc da Nappa với 2 tông màu đen – nâu bắt mắt. Phom ghế ngồi rộng rãi nhưng vẫn ôm sát. Hai ghế trước có thể chỉnh điện. Hàng ghế sau rộng rãi nhất phân khúc, cho trải nghiệm ngồi lý tưởng ở những chuyến đi xa.



Hàng ghế sau rộng rãi.

Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau với 2 cổng sạc USB-C.

Động cơ điện trên VinFast VF8 có công suất tối đa 300 kW và 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 640 Nm. Theo hãng xe Việt Nam, chiếc SUV điện này tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 5,5 giây, đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Với 2 phiên bản trang bị dung lượng pin khác nhau, VinFast VF8 có khả năng di chuyển quãng đường 460 km và 510 km sau mỗi lần sạc.

Cổng sạc.

VinFast VF8 cũng gây ấn tượng khi được trang bị công nghệ hỗ trợ lái cao cấp trên xe như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe, tự đỗ, hỗ trợ lái trên cao tốc...

Nhiều trang bị an toàn trên xe cũng được VinFast bổ sung: 11 túi khí, nhắc nhở thắt dây an toàn, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo chệch đường, hệ thống cảnh báo điểm mù/va chạm, ABS/EBD, cảm biến trước/sau, đỗ xe tự động, trợ lý ảo..

VinFast cho biết, VF8 sẽ bán ra 2 phiên bản: Eco giá 1,057 tỷ đồng và Plus 1,237 tỷ đồng. Hãng chưa nói rõ khác biệt về trang bị giữa hai bản này.

Với mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe cùng phân khúc sử dụng động cơ xăng, đi kèm với chính sách thuê pin linh hoạt, VinFast VF8 được nhiều người đánh giá có thể bùng nổ doanh số trong thời gian tới. Tại Việt Nam, bản thương mại bán ra dự kiến vào tháng 7 tới, giao xe vào quý IV.

