Ô tô điện áp đảo đề cử Xe của năm 2027 tại châu Âu

Lần đầu tiên sau 6 thập kỷ tổ chức, cả 7 ứng viên lọt vào chung kết giải thưởng Xe của năm tại châu Âu đều là ô tô thuần điện.

Hội đồng giám khảo giải thưởng Xe của năm tại châu Âu (European Car of the Year) gồm 64 nhà báo đến từ 25 quốc gia vừa công bố danh sách rút gọn 7 mẫu xe bước vào vòng chung kết năm 2027. Các mẫu xe được đề cử bao gồm: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo và Volvo EX60.

Mùa giải 2027 đánh dấu cột mốc lịch sử khi giải thưởng này, kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 1964, có 100% ứng viên lọt vào chung kết đều là ô tô thuần điện (EV). Trước đó, ở danh sách sơ loại 38 mẫu xe đủ điều kiện đề cử, chỉ có 9 cái tên trang bị động cơ đốt trong và tất cả đều bị loại ở vòng đầu.

7 mẫu xe thuần điện lọt vào vòng chung kết Car of the Year 2027. (Ảnh: COTY)

Điểm nhấn trong danh sách chung kết năm nay còn nằm ở mức giá bán dễ tiếp cận của các đề cử. 5/7 ứng viên thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ có giá khởi điểm dưới 30.000 Euro (khoảng 866 triệu đồng), phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt của các hãng xe trong phân khúc xe điện đại chúng.

Trong nhóm đề cử, Renault Twingo được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch nhờ mức giá khởi điểm chỉ 19.990 Euro (quy đổi khoảng 577 triệu đồng), thấp nhất trong 7 cái tên. Với Twingo, hãng xe Pháp đang hướng tới danh hiệu Xe của năm thứ ba chỉ trong 4 mùa giải gần nhất, sau chiến thắng của mẫu Scenic vào năm 2024 và Renault 5 E-Tech vào năm 2025.

Renault Twingo được đánh giá cao nhờ hàm lượng trang bị công nghệ phong phú và mức giá khởi điểm thấp nhất trong các đề cử. (Ảnh: COTY)

Volkswagen đóng góp hai đại diện dùng chung nền tảng khung gầm MEB+ và cùng lắp ráp tại nhà máy Martorell (Tây Ban Nha) là Volkswagen ID. Polo và Cupra Raval. Dù ID. Polo đã thu hút hơn 30.000 đơn đặt hàng tại châu Âu với thời gian chờ nhận xe lên tới 10 tháng, việc có hai mẫu xe cùng nền tảng lọt vào chung kết được dự báo sẽ khiến số phiếu bầu từ ban giám khảo cho nhóm xe của Volkswagen bị phân tán.

Thương hiệu Hàn Quốc Hyundai - Kia góp mặt với bộ đôi Kia EV2 và Hyundai Ioniq 3. Trong đó, để tối ưu chi phí sản xuất tương đồng các đối thủ Trung Quốc mà vẫn hưởng ưu đãi thuế quan của Liên minh châu Âu, Hyundai đã đầu tư khoảng 250 triệu Euro chuyển đổi nhà máy tại Izmit (Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm lắp ráp mẫu hatchback điện Ioniq 3 từ tháng 8 vừa qua.

Trong khi đó, phân khúc SUV hạng sang chỉ có hai đại diện góp mặt là Volvo EX60 và BMW iX3 với mức giá cao gấp hơn ba lần so với mẫu Renault Twingo. Nếu một trong hai mẫu xe này chiến thắng, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp một thương hiệu xe sang giành cúp sau Mercedes-Benz CLA.

BMW iX3 và Volvo EX60 là hai mẫu xe sang duy nhất trong dàn đề cử Xe của năm 2027. (Ảnh: COTY)

Vắng bóng loạt xe Trung Quốc và xe động cơ đốt trong

Cuộc đua năm nay chứng kiến sự dừng bước sớm của hàng loạt tên tuổi lớn. Ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid, các mẫu xe được đánh giá cao về khả năng vận hành hoặc doanh số như Honda Prelude hybrid, Toyota RAV4, Mazda CX-5 và Renault Clio đều không thể vượt qua vòng đầu.

Ở nhóm xe điện, sự cạnh tranh khốc liệt cũng khiến nhiều mẫu xe đáng chú ý bị loại như Porsche Cayenne Electric, Polestar 5, Audi A2 e-tron hay bộ ba xe điện Mercedes-Benz C-Class, GLB và GLC. Trường hợp của Skoda Epiq là một trường hợp gây đáng tiếc khác, mẫu xe từ CH Séc sử dụng chung khung gầm MEB+ với ID. Polo và đã ghi nhận hơn 35.000 đơn đặt hàng tính đến tháng 9 nhưng vẫn lỡ hẹn với vòng chung kết.

Skoda Epiq được đánh giá là một sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách rút gọn. (Ảnh: Skoda Auto)

Đáng chú ý, bất chấp sự đổ bộ mạnh mẽ vào thị trường toàn cầu khi chiếm tới 27 trên 56 đề cử tại giải Xe Thế giới của năm - World Car of the Year 2027, không có bất kỳ thương hiệu ô tô Trung Quốc nào lọt vào Top 7 của giải thưởng châu Âu năm nay. Hàng loạt cái tên góp mặt ở vòng sơ loại 38 xe như BYD, Changan, Denza, GAC, Leapmotor, MG, Xpeng và Zeekr đều đã bị loại.

Danh sách đề cử rút gọn Xe của năm 2027 vắng bóng hoàn toàn các mẫu xe Trung Quốc. (Ảnh: Autocar)

Cả 7 mẫu xe vào chung kết Xe của năm 2027 đều được sản xuất hoàn toàn tại các nhà máy ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, trái ngược với mùa giải 2024 từng có BYD Seal và Volvo EX30 sản xuất tại Trung Quốc góp mặt. Yếu tố này cũng cho thấy sự ưu tiên của ban giám khảo về nguồn gốc xuất xứ của các mẫu xe chứ không xét đơn thuần về nguồn gốc thương hiệu.

Theo lịch trình, 64 giám khảo sẽ tập trung tại đường thử Balocco (Ý) vào ngày 25 và 26/11 để đánh giá thực tế cả 7 mẫu xe trước khi bỏ phiếu trước hạn chót 31/12. Mỗi giám khảo có 25 điểm để phân bổ cho ít nhất 5 mẫu xe và tối đa 10 điểm cho ứng viên xuất sắc nhất. Danh hiệu Xe của năm 2027 sẽ được công bố vào ngày 8/1/2027 tại Triển lãm Ô tô Brussels (Bỉ).