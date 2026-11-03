Hãng còn đưa ra loạt ưu đãi khác về ưu đãi bảo dưỡng. lãi suất vay và bốc thăm trúng thưởng.

Trong giai đoạn thị trường ô tô bước vào mùa mua sắm cuối năm, Skoda Việt Nam đã triển khai chương trình khuyến mại tháng 11 dành cho các dòng xe đang phân phối. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp chi phí lăn bánh, hãng còn đưa ra loạt ưu đãi khác về ưu đãi bảo dưỡng, lãi suất vay và bốc thăm trúng thưởng.

Thay vì chỉ giảm giá bán trực tiếp cơ bản, Skoda đã phân bổ lợi ích thành các nhóm khác nhau, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách. Các nhóm này bao gồm đặc quyền lăn bánh, đặc quyền nhiên liệu, đặc quyền an tâm, đặc quyền lãi suất và một chương trình quay số trúng thưởng.

Skoda Slavia là mẫu sedan cỡ B, được đánh giá cao về không gian sử dụng thực tế.

Đầu tiên, với đặc quyền lăn bánh, khách hàng sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tính theo mức 10% giá trị của xe, tương đương vài chục triệu đồng - tùy mẫu xe và phiên bản. Tiếp đó, ở đặc quyền nhiên liệu, hãng tặng 20 triệu đồng chi phí nhiên liệu - tương đương với gần 800 lít xăng theo tỷ giá mới nhất.,

Song song với đó, đối với những người dùng có nhu cầu vay vốn, đặc quyền lãi suất mang đến mức hỗ trợ 0% trong vòng 12 tháng đầu tiên thông qua hai ngân hàng đối tác là PGBank và VPBank.

Ngoài tặng phí trước bạ, Skoda cũng tặng người mua xe chi phí nhiên liệu - sẽ trừ thẳng vào giá xe.

Bên cạnh các lợi ích tài chính trực tiếp, Skoda cũng triển khai nhóm đặc quyền an tâm liên quan đến kỹ thuật và dịch vụ bảo trì. Theo đó, người mua được miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc ở mốc 7.500 km đầu tiên.

Khách hàng còn nhận thêm gói miễn phí bảo dưỡng kéo dài 5 năm hoặc 60.000 km, trong đó gói dịch vụ này có thể được quy đổi thành 25 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, hãng cũng cho phép gia hạn thời gian bảo hành xe lên mức tối đa là 8 năm.

Mốc bảo dưỡng của xe lên tới 7.500 km.

Một chương trình cũng được áp dụng đồng thời là quay số trúng thưởng, được áp dụng rộng rãi hơn cho toàn bộ các dòng xe phân phối chính hãng tại 15 đại lý ủy quyền trên toàn quốc đến hết 31/12/2026, bao gồm Kushaq, Slavia, Karoq và Kodiaq. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải Đặc biệt là đồng hồ Garmin Forerunner 970 trị giá 19.629.000 đồng mỗi giải, và 20 giải Nhất là vòng đeo tay thông minh Garmin CIRQA trị giá 5.490.000 đồng mỗi giải.

Được biết, Garmin Forerunner 970 là dòng đồng hồ chạy bộ và ba môn phối hợp cao cấp, trong khi Garmin CIRQA là thiết bị theo dõi sức khỏe không màn hình có thời lượng pin 10 ngày vừa ra mắt hồi tháng 7/2026.

Skoda áp dụng chương trình bốc thăm trúng thưởng trên quy mô toàn quốc cho người mua xe.

Hiện nay, Skoda là một trong những thương hiệu xe châu Âu đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Trong hợp tác với Tập đoàn Thành Công (TC Group), xe của Skoda đang được lắp ráp tại nhà máy Thành Công Việt Hưng ở Quảng Ninh; công suất tối đa của nhà máy lên tới 120.000 xe/năm.

Xây dựng nhà máy là một tín hiệu cho thấy sự cam kết của hãng với thị trường, đảm bảo xe lưu hành trên thị trường luôn có sẵn linh kiện, phụ tùng để thay thế, sửa chữa. Hãng cũng đặt mục tiêu mở rộng thị trường đến các quốc gia khác trong khu vực với nguồn xe được làm tại Việt Nam.

Trên thực tế, tại thị trường châu Âu, thương hiệu có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc này thường xuyên nằm trong nhóm những hãng ô tô đạt doanh số bán hàng khả quan nhất. Sự đón nhận tích cực này có thể xuất phát từ định hướng thiết kế ưu tiên tính thực dụng, cung cấp không gian nội thất rộng rãi so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bên cạnh đó, việc chia sẻ chung các nền tảng kỹ thuật và hệ thống truyền động với tập đoàn mẹ Volkswagen dường như cũng là một yếu tố quan trọng, giúp các mẫu xe duy trì được tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng tại lục địa già.