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Ô tô chở công nhân né xe máy bị ngã, lao xuống vệ đường rồi lật ngang

Nhật Huy
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Thấy xe máy gặp tai nạn phía trước, ô tô khách đang chở công nhân né tránh nên lao xuống vệ đường rồi lật ngang. Người đi xe máy bị xe khách cán qua tử vong, một số công nhân bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nam Sông Hậu, đoạn qua TP. Cần Thơ.

Tai nạn xảy ra ngày 21/10, trên tuyến đường Nam Sông Hậu, đoạn qua ấp An Phú, xã Thới An Hội, TP. Cần Thơ.

Công nhân tìm cách thoát ra ngoài khi ô tô bị lật.

Thông tin ban đầu, ông T.T.H. (SN 1959, trú xã An Thạnh, TP. Cần Thơ) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Nam Sông Hậu theo hướng từ Cần Thơ đi Trần Đề.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp An Phú, xe máy của ông H. va chạm vào phía sau ô tô 4 chỗ đi cùng chiều phía trước rồi ngã ra phía làn đường ngược chiều.

Cùng thời điểm, ô tô khách chở công nhân mang biển kiểm soát 51B-122.xx do anh N.H.N. (SN 1994, trú tại xã Thới An Hội) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại bất ngờ đánh lái tránh nhưng không kịp.

Xe khách cán qua người ông H., sau đó lao xuống vệ đường và lật ngang.

Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ. Một số công nhân trên xe khách bị xây xát nhẹ, được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài an toàn.

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