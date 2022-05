Ô tô chạy ngược chiều tông xe tải rồi bốc cháy, hai người tử vong

Ngày 21/5, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông khiến 2 người tử vong.

Khoảng 23h30 đêm 20/5, chiếc ô tô hiệu Audi chưa rõ biển số, người điều khiển, bên trong xe có hai người, lưu thông trên đường Trần Quý Kiên hướng từ đảo Kim Cương đi đường Mai Chí Thọ.

Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ, tài xế xe ô tô rẽ trái chạy ngược chiều hướng về đường hầm vượt sông Sài Gòn. Đến khu vực cầu Cá Trê Lớn, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức thì tông trực diện vào chiếc xe tải chạy hướng ngược lại.

Xe tải cẩu cháy rụi phần đầu.

Cú tông mạnh khiến hai chiếc xe dính chặt vào nhau, bốc cháy dữ dội. Lúc này, tài xế xe tải cẩu may mắn kịp thời mở cửa thoát ra ngoài, 2 người trong ô tô không kịp ra ngoài đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng Công an TP Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường, dập lửa và điều tra làm rõ vụ việc.