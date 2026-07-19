Ồ ạt đóng cửa hàng kim cương, điều gì đang xảy ra?

Chỉ trong ít ngày, hàng loạt cửa hàng kinh doanh kim cương tại TPHCM đồng loạt đóng cửa, tạm ngưng hoạt động hoặc dừng dịch vụ thu đổi. Làn sóng khách hàng mang kim cương đến bán lại tạo sức ép thanh khoản chưa từng có đối với nhiều doanh nghiệp.

Loạt cửa hàng “đóng cửa sửa chữa”

Ngày 19/7, Kim cương Cashion có tại Vincom Cộng Hòa (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) đã thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh trong hai tháng để tái cấu trúc. Trong thư gửi đối tác, khách hàng đăng trên fanpage, tiệm kim cương này cho biết trước những biến động quá lớn của thị trường đã không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.

Trên fanpage chính thức của Cao Hùng Diamond (phường Chợ Quán, TPHCM ) hôm 18/7 đã phát đi thông báo khẳng định, doanh nghiệp không đóng cửa nhưng sẽ tạm ngừng dịch vụ thu đổi trong hai tuần để ổn định hệ thống trước áp lực thanh khoản.

Cửa hàng Cao Hùng Diamond trong thời điểm đông khách (ảnh: FbDN).

Theo doanh nghiệp, thời gian qua cửa hàng đã hẹn lịch thu đổi với nhiều khách hàng và được một số người đồng ý gia hạn thời gian thanh toán từ một đến tám tháng để doanh nghiệp có thêm thời gian xoay xở dòng tiền. Tuy nhiên, sau những biến động gần đây của thị trường, nhiều khách hàng đồng loạt thay đổi quyết định, yêu cầu được thanh toán ngay khiến hoạt động thu đổi rơi vào tình trạng quá tải.

“Cửa hàng xin phép tạm ngưng hoạt động thu đổi trong thời gian hai tuần để ổn định lại”, thông báo thông báo và cho biết sẽ cập nhật thời điểm mở lại dịch vụ trên các kênh chính thức sau khi tình hình ổn định.

Doanh nghiệp cũng cho hay lượng cuộc gọi và tin nhắn tăng đột biến, nhân viên liên tục tiếp nhận yêu cầu thanh toán. Một số trường hợp gây áp lực để được giải quyết trước khiến hoạt động của cửa hàng gặp nhiều khó khăn.

Nhiều khách hàng bất ngờ khi PJA Diamond & Jewelry đóng cửa và tuyên bố giải thể, phá sản.

Trước đó, PJA Diamond & Jewelry cũng thông báo ngừng hoạt động sau gần 10 năm kinh doanh. Doanh nghiệp cho biết hơn 90% khách hàng đồng loạt mang kim cương đến bán lại khiến khả năng thanh khoản gần như tê liệt. Áp lực thanh khoản đã khiến PJA rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền và hoạt động kinh doanh, buộc phải dừng kinh doanh từ ngày 17/7, ngừng thu đổi sản phẩm riêng lẻ để xem xét các nghĩa vụ tài chính trước khi tiến hành thủ tục giải thể, phá sản theo quy định.

Tại nhiều tuyến phố chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý ở TPHCM, không ít cửa hàng đã đóng cửa hoặc treo biển tạm nghỉ. Trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn) - nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương - có từ ba đến bốn cửa hàng đóng cửa cùng thời điểm.

Nhiều tiệm kinh doanh kim cương ở TPHCM tạm đóng cửa, sửa chữa...

Như tiệm Hoàng Thứ khóa kín cửa, phía ngoài dán thông báo “Xin tạm nghỉ ngày hôm nay. Mong quý khách thông cảm”. Hai cửa hàng lớn khác gần đó cũng ngừng hoạt động nhưng không để lại thông báo cho khách hàng. Trong khi đó, tiệm Kim Khiết An Đông (phường An Đông) treo biển tạm ngưng để sửa chữa.

Nhiều tiệm vàng trên đường An Dương Vương (phường An Đông) tuy mở cửa nhưng các tủ trưng bày vàng đều trống không.

Thu giữ nhiều trang sức nhái thương hiệu

Song song với những biến động của thị trường, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đang tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trang sức trên địa bàn.

Đội Quản lý thị trường số 14 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM) và đại diện các đơn vị bảo hộ nhãn hiệu kiểm tra một địa điểm kinh doanh trang sức tại phường Tân Sơn Nhì. Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện cơ sở này bày bán nhiều sản phẩm trang sức bằng kim loại màu vàng và màu trắng, có đính đá và không đính đá, mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Cartier, Van Cleef & Arpels (VCA), Bvlgari, Hermès và Louis Vuitton.

Quản lý thị trường TPHCM phát hiện điểm kinh doanh trang sức tại phường Tân Sơn Nhì có nhiều trang sức nhái thương hiệu nổi tiếng (ảnh: QLTT TPHCM).

Theo cơ quan chức năng, số hàng hóa trên không có nhãn hàng hóa theo quy định, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp cũng như tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm đều chưa qua sử dụng và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam .

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 70 sản phẩm gồm vòng tay, dây chuyền, lắc tay, vòng cổ, bông tai, nhẫn … với tổng giá trị theo giá niêm yết hơn 1,3 tỷ đồng để tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu giả mạo và xử lý theo quy định.

Theo Chi cục QLTT TPHCM, đây là vụ việc lớn nhất do Đội QLTT số 14 phát hiện kể từ khi triển khai thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng kế hoạch cao điểm của Chi cục QLTT TPHCM.

Thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TPHCM.