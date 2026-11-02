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NYT: Tổng thống Putin đập tan nỗ lực cô lập của phương Tây

Hải Yến
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Tờ The New York Times (NYT) nhận định Tổng thống Nga Putin đang đập tan các nỗ lực cô lập của phương Tây thông qua chuỗi ngoại giao dồn dập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngăn chặn thành công các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga trên trường quốc tế, Trưởng đại diện văn phòng Moscow của NYT Paul Sonne đã viết trong một bài báo đăng trên trang web của tờ báo này.

Bài báo viết: "Tổng thống Nga Vladimir V. Putin đã tham gia vào một chuỗi hoạt động ngoại giao dồn dập tại thủ đô của Nga trong tuần qua, điều này nhấn mạnh cách thức ông đang đập tan các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập ông gần 5 năm sau cuộc chiến chống lại Ukraine và mở đường trở lại tâm điểm của các công việc toàn cầu".

Ông Sonne mô tả các sự kiện như cuộc điện đàm của Tổng thống Vladimir Putin tuần trước với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store là "hiếm hoi."

Ông cũng dẫn chứng các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Phi tới Nga và việc tương tác với chính quyền Mỹ như những bằng chứng về nền ngoại giao tích cực của Nga.

Ông Sonne nói thêm: "Khi ông Putin từng bước xóa bỏ sự tẩy chay dành cho ông ở phương Tây, mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine lại tiếp tục suy giảm, nhấn mạnh sự tổn thương của Ukraine trước thời điểm dự kiến sẽ là mùa Đông tồi tệ nhất của cuộc chiến".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó cho biết phương Tây đang thúc đẩy ý tưởng về sự "cô lập quốc tế" được cho là của Nga, mặc dù hoạt động ngoại giao của quốc gia này chứng minh rằng không hề tồn tại sự cô lập nào như vậy.

Ông lưu ý, bất chấp tất cả những lời bàn tán về sự cô lập, Nga vẫn tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế.

Theo ông Lavrov, bằng cách mở rộng các mối quan hệ đối ngoại, Nga "tìm cách tận dụng tối đa các cơ hội đang mở ra trong lĩnh vực này để làm cho cuộc sống của công dân an toàn hơn và tốt đẹp hơn về mọi mặt".

Theo TASS
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