Con ngã khi tập xe, bố ở bên chờ con tự đứng dậy. Con viết chữ nguệch ngoạc, mẹ vẫn tìm được một nét để khen. Từ những chuyện nhỏ ấy, một bà mẹ đúc kết cách nuôi dạy con trai trong ba chữ: cùng, buông, khen.

Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và mọi mối quan tâm trong việc nuôi dạy con cái.

Trong nhiều năm chia sẻ chuyện nuôi con, Mẹ Mọt Sách nhận được nhiều tin nhắn nhất về chuyện nuôi dạy con trai.

“Con nhà em đúng là nghịch như quỷ, chẳng ngồi yên được một phút. Phải làm sao đây?”

“Sao con gái nhà người ta ngoan thế, còn con trai nhà em ngày nào cũng bày trò phá nhà?”

“Nói đến cả vạn lần mà nó cứ nghe tai này lọt tai kia. Bực không chịu nổi!”

Chỉ đọc những dòng ấy qua màn hình, chị cũng cảm nhận được sự mệt mỏi và bất lực của các bà mẹ.

Chị lý giải rằng não bộ của bé trai và bé gái phát triển theo nhịp khác nhau, mức testosterone cũng khác nhau. Theo cách chị nhìn nhận, các bé trai thường có xu hướng bắt tay vào làm ngay, ít khi ngồi cân nhắc trước. Nhiều hành vi khiến bố mẹ bực mình có thể đến từ những khác biệt ấy.

Có cả con trai lẫn con gái, chị đúc kết rằng cách nuôi dạy phù hợp với đứa này chưa chắc đã hợp với đứa kia. Riêng chuyện nuôi con trai, chị gói gọn kinh nghiệm của mình trong ba chữ cùng, buông, khen.

Chữ thứ nhất - Cùng

Nhiều ông bố ít có mặt trong quá trình con lớn lên. Họ nghĩ kiếm tiền nuôi gia đình là trách nhiệm lớn nhất của mình, còn dạy con là việc của mẹ. Trong khi đó, một người đàn ông gần gũi để noi gương có thể có ý nghĩa rất lớn với con trai.

Có lần, chị nhìn thấy hai bố con ở dưới sân khu chung cư. Cậu bé chừng năm, sáu tuổi đang tập đi xe đạp. Con ngã mấy lần, đầu gối đã đỏ lên. Nếu có mẹ ở đó, có lẽ mẹ đã xót ruột chạy đến đỡ con dậy, ôm vào lòng dỗ dành.

Người bố ngồi xổm cách con vài mét, đưa tay ra và nói “Nào, chàng trai, tự đứng dậy rồi thử lại nhé. Nhìn vào tay bố, giữ thăng bằng nào”.

Cậu bé cắn răng tự đứng dậy, phủi bụi rồi lại trèo lên xe. Cuối cùng, khi con đạp xe loạng choạng đến được chỗ bố, hai bố con đập tay ăn mừng, cười rạng rỡ.

Ở bên con là cùng con thử những điều mới, cùng con vượt qua thử thách và giúp con hiểu vì sao cần có quy tắc. Những lúc như thế đáng quý hơn nhiều so với việc ngồi cạnh con mà mắt vẫn dán vào điện thoại.

Chữ thứ hai - Buông

Đây là chữ khó làm nhất, cũng là chỗ nhiều bà mẹ dễ vướng nhất. Thấy cặp con nặng thì xách hộ. Thấy dây giày khó buộc thì cúi xuống buộc hộ. Thấy bài tập khó thì lập tức ngồi vào chỉ từng bước. Làm thay mãi, con lớn lên vẫn quen chờ người khác lo cho mình.

Một người chị họ của blogger từng là kiểu mẹ lúc nào cũng lo cho con. Con trai đã học lớp 4 mà sáng nào chị cũng đút cơm, mặc quần áo cho con. Sau đó, vì công việc, chị phải chuyển đi xa nửa năm. Khi trở về, chị ngạc nhiên thấy con đã biết tự dậy, tự soạn cặp, thậm chí còn biết rán trứng.

Chị hỏi “Sao tự dưng con tháo vát thế?”.

Cậu bé đáp “Mẹ không có nhà thì con phải tự làm chứ”.

Nhiều khả năng của con chỉ bộc lộ khi con có dịp tự xoay xở. “Buông” là để con tự tay thử sức với những việc trước đây bố mẹ vẫn hay làm hộ. Khi người lớn chịu thả tay, con mới có cơ hội tập bước đi bằng đôi chân của mình. Đó cũng là một cách thương con.

Chữ thứ ba - Khen

Nhiều bố mẹ ít khen con, nhất là con trai. Họ thường nghĩ con trai cần được nuôi giản dị, phải va vấp một chút mới cứng cáp. Thế là người lớn quen chê, quen so sánh, lại nghĩ “Thương thì mới mắng”.

Trong mắt bố mẹ, con trai có thể trông lì lợm, chẳng để bụng chuyện gì. Thực ra, con hiểu hết. Một câu “Sao con ngốc thế?” đôi khi vào tai trẻ lại thành “Bố mẹ hết thương mình rồi”.

Hồi nhỏ, con trai của blogger tập viết chữ, nét nào cũng nguệch ngoạc như gà bới. Mẹ đã thử chê, nhưng chữ con vẫn cứ như cũ.

Một lần, chị đổi cách nói “Ồ, nét chữ con viết có đẹp thật, trông như đường kiếm của một hiệp khách ấy!”.

Chỉ một câu đó đã khiến cậu bé vui ra mặt. Suốt nửa tiếng sau, con ngồi yên, kiên nhẫn viết đi viết lại. Từ đó, mẹ thường khen con theo cách ấy. Chữ của cậu ngày càng đẹp, bài tập cũng nhiều lần được chọn làm bài mẫu.

Con trai cũng cần có lúc được bố mẹ nhìn bằng ánh mắt thán phục. Khi bố mẹ biết cùng con trải nghiệm, buông tay cho con tự làm và khen đúng lúc, cậu nhóc từng khiến cả nhà đau đầu có thể đang từng ngày lớn lên thành một chàng trai vững vàng, biết tự đứng trên đôi chân của mình.

Nguồn: Sohu