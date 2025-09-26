Nước ngoài ngạc nhiên khi Việt Nam chế tạo pháo tăng T-90S

Theo trang Defense Express, Việt Nam đã trình làng một mẫu vũ khí lai ghép khác thường với pháo xe tăng 125 mm lắp trên giá đỡ từ pháo lựu D-20 152 mm của Liên Xô. Và ở đây, thực tế mọi thứ đều hợp lý, bởi vì trước mắt chúng ta là một nền tảng thử nghiệm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Đoạn video tương ứng đã được đăng tải, nêu rõ Việt Nam đang thử nghiệm nòng pháo 125 mm nội địa, đây là minh chứng cho một thành tựu khác của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, vốn đang tích cực tự chế tạo vũ khí.

Thử nghiệm nòng pháo 125 mm cho xe tăng T-90S.

Để thực hiện nhiệm vụ này, giá đỡ từ pháo D-20 đã nhận được những thay đổi đáng kể, cụ thể là một chốt khóa mới lạ và cơ chế chống giật. Điều này cho thấy đây là một thiết bị chuyên dụng hoàn chỉnh, dành riêng cho việc thử nghiệm nòng pháo mới, một yếu tố rất quan trọng trong quá trình sản xuất.

Mặc dù giải pháp này thoạt nhìn có vẻ "đơn sơ", nhưng thực tế lại khá thiết thực trong điều kiện nguồn lực và ngân sách hạn hẹp. Việt Nam rõ ràng có sẵn các hệ thống pháo binh cũ hoặc linh kiện của chúng trong kho, có thể được sử dụng để phát triển nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Cảnh quay từ quá trình sản xuất pháo xe tăng 125 mm ở Việt Nam.

Trước đó, Việt Nam đã trình làng pháo tự hành của riêng mình, được chế tạo dựa vào khẩu D-20 và đặt trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang tích cực nội địa hóa vũ khí để giảm sự phụ thuộc vào các nước khác, khi đã tự sản xuất bản sao xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và pháo tự hành 122 mm 2S1 Gvozdika, và thậm chí còn đang tự phát triển xe tăng nội địa.