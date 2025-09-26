Bộ trưởng Mỹ: Washington sẵn sàng thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt và dầu mỏ cho EU

Theo RT, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố ngày 24/9 rằng Mỹ sẵn sàng thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt và dầu mỏ cho EU.

Ông Wright ca ngợi nỗ lực của khối này trong việc loại bỏ năng lượng Nga nhưng cho rằng tiến độ “không nhanh như Washington mong muốn”.

“Hôm nay, Mỹ sẵn sàng thay thế toàn bộ lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu và toàn bộ sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ của Nga”, ông Wright nói, đồng thời cho biết ông đã có nhiều cuộc trao đổi sâu rộng với lãnh đạo EU để trấn an rằng điều này là khả thi.

EU từng khẳng định sẽ ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022 và có kế hoạch chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, ông Wright nhấn mạnh Mỹ có thể hành động “nhanh hơn nhiều” để thay thế.

Tuy vậy, Hungary và Slovakia phản đối kế hoạch cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga, vì họ phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Nga và cơ sở hạ tầng của họ được xây dựng dựa trên việc tiếp nhận năng lượng Nga.

Động thái của Wright diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gây sức ép buộc EU, Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu Nga. Moscow chỉ trích nỗ lực này, cho rằng các quốc gia có quyền tự chọn đối tác thương mại.

Nga cũng lập luận việc EU chuyển sang LNG giá cao đang gây thiệt hại cho người tiêu dùng. “Điều này đã tạo thêm gánh nặng cho ngân sách châu Âu và, đến lượt nó, cho túi tiền của người nộp thuế”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

