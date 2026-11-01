Nước nào đứng đầu trong EU có công dân nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga?

Bộ Nội vụ Nga mới đây đã công bố quốc gia đứng đầu trong liên minh châu Âu (EU) có công dân nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga.

Người châu Âu xin tị nạn ở Nga.

Theo một báo cáo mới đây của Bộ Nội vụ Nga, từ tháng 1 đến tháng 9/2026, 49 công dân Đức đã nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga. Đây là con số cao nhất trong số các quốc gia EU.

Latvia và Litva đứng thứ hai và thứ ba với lần lượt 36 và 12 công dân.

Các quốc gia EU khác có người nộp đơn bao gồm Ý và Estonia với 7 người mỗi nước, Pháp với 6 người, Bulgaria và Cộng hòa Séc với 4 người mỗi nước và Hy Lạp với 3 người.

Công dân Đức liên tục là nhóm dẫn đầu trong số các quốc gia EU nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga trong nhiều năm.

Ví dụ, 93 công dân Đức đã nộp đơn xin tị nạn vào năm 2025, 116 người vào năm 2024 và 111 người vào năm 2023.

Những người Đức nộp đơn xin tị nạn hoặc di cư sang Nga thường viện dẫn lý do bất mãn với các chính sách xã hội, kinh tế, hoặc lo ngại về vấn đề nhập cư và định hướng chính trị tại quê nhà.

Tuy nhiên, giới chức Nga thường đánh giá Đức là quốc gia an toàn, nên phần lớn các yêu cầu dạng này không mặc định được chấp thuận ngay lập tức.