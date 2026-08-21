'Nước cờ' của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine phản tác dụng

Nỗ lực của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov nhằm đối đầu với Tổng thống Volodymir Zelensky có vẻ đã phản tác dụng. Việc ông kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến không thể thuyết phục những người biểu tình vốn ủng hộ ông.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: AP)

Việc ông Zelensky cách chức vị bộ trưởng có tư duy công nghệ và cải cách trong đợt cải tổ chính phủ hồi tháng 7 đã châm ngòi các cuộc biểu tình tại Kiev và nhiều thành phố khác.

Những người biểu tình cho rằng việc cách chức ông Fedorov là thiếu thuyết phục và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc chiến với Nga.

Bất chấp các cuộc biểu tình, ngày 20/8, Quốc hội Ukraine phê chuẩn đề cử bộ trưởng quốc phòng mới do ông Zelensky lựa chọn. Đến cuối ngày hôm đó, chỉ còn vài chục người tập trung tại quảng trường ở trung tâm Kiev, dù những ngày trước đó có hàng ngàn người tập trung.

“Khi xuống đường biểu tình, chúng tôi không nghĩ cần phải tổ chức bầu cử. Đó không phải lý do chúng tôi có mặt ở đây”, Iryna Vasyliaka, 22 tuổi, nói với Reuters tối 20/8.

Ông Fedorov cho rằng Ukraine đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng quản trị. Ông được coi là một trong số ít những nhân vật có khả năng thách thức quyền lực của Tổng thống Zelensky trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Ukraine không mặn mà với việc tổ chức bầu cử trong thời chiến, khi cuộc xung đột tiếp tục diễn biến ác liệt, hàng trăm nghìn binh sĩ đang ở tiền tuyến và hàng triệu người Ukraine đang sống ở nước ngoài hoặc tại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát.

Bà Olena Prokopenko, chuyên gia cao cấp tại Quỹ Marshall Đức, cho rằng ông Fedorov từng có cơ hội xây dựng hình ảnh “một chính khách, một chính trị gia thuộc thế hệ mới” sau chiến tranh, nhưng đã tính toán sai.

“Với tuyên bố này, ông ấy gần như chạm đúng vào nỗi đau nhạy cảm nhất của người Ukraine”, bà Prokopenko nói.

Ukraine sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại nếu muốn tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Một cuộc khảo sát do Viện Xã hội học quốc tế Kiev thực hiện ngày 5/8 - sau khi các cuộc biểu tình ủng hộ ông Fedorov bắt đầu, cho thấy 57% người Ukraine muốn tổ chức bầu cử sau khi chiến sự kết thúc.

“Ngay cả trong lúc diễn ra các cuộc biểu tình, người dân cũng không muốn tổ chức bầu cử. Ông Fedorov đã không hiểu điều này”, Giám đốc điều hành Anton Grushetskyi nói.

Đây là sự đảo chiều đáng kể đối với ông Fedorov, người từng được coi là nhân vật dẫn dắt những cải cách mạnh mẽ và đổi mới công nghệ, để có thể đối phó với quân đội Nga có quy mô lớn hơn.

Bước đi vụng về

Một nghị sĩ đối lập cho rằng lời kêu gọi của ông Fedorov về tổ chức bầu cử là “bước đi vụng về”.

“Điều này cho thấy (ông Fedorov) không có sự nhạy bén chính trị cần thiết đối với một ứng viên tổng thống trước tình hình đất nước”, nghị sĩ giấu tên nói với Reuters.

Bà Prokopenko cho rằng lời kêu gọi của ông Fedorov là “khởi đầu sai lầm”, có thể khiến ông tiêu hao vốn liếng chính trị trước khi bầu cử có thể diễn ra.

Các cuộc biểu tình gần đây gây đau đầu cho Tổng thống Zelensky, khi ông đã nhiều lần đối mặt với những vụ bê bối liên quan cáo buộc tham nhũng hoặc quản lý yếu kém.

Cuộc bỏ phiếu phê chuẩn ông Khmara - cựu chỉ huy cấp cao của lực lượng đặc nhiệm, diễn ra hôm 20/8, chỉ vài giờ sau khi lực lượng chống tham nhũng công bố điều tra một phó chánh văn phòng tổng thống. Ông Zelensky sau đó lập tức sa thải quan chức này.

Dù vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky nhìn chung vẫn ổn định quanh mức 60%. Tinh thần của người dân được củng cố nhờ những dấu ấn gần đây của Ukraine trong chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và các tuyến hậu cần của Nga.