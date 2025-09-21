Nữ Việt kiều bí ẩn giúp đại gia Việt Nam sang tay 44 khu đất "vàng" tại trung tâm TP HCM, thu lợi bất chính gần 1.000 tỷ đồng

Vinafood II, Việt Hân và kịch bản thoái vốn biến đất công thành tài sản tư nhân ﻿ TAND TP.HCM đang xét xử vụ án liên quan đến 4 khu đất “vàng” tại phường Sài Gòn (quận 1 cũ), do Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Vinafood II quản lý. Các khu đất này, thay vì được đưa ra đấu giá theo quy định, đã bị “sang tay” tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát 970 tỷ đồng cho Nhà nước. Bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi), từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) và hơn 10 năm là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) – doanh nghiệp bất động sản do ông sáng lập năm 2006.

Ông Chinh từng gây chú ý trên thị trường bất động sản với những thương vụ thâu tóm, phát triển dự án lớn như Goldmark City, được giới kinh doanh gắn với biệt danh “ông trùm M&A địa ốc”.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại tòa.

Theo hồ sơ, giai đoạn 2014–2015, khi Vinafood II đang đối diện khó khăn tài chính, có chủ trương chuyển nhượng khu đất hơn 6.300 m² tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh để thu hồi vốn, ông Chinh đã nhắm tới. Dù biết đây là tài sản Nhà nước buộc phải đấu giá công khai, ông vẫn bắt tay với Huỳnh Thế Năng (khi đó là Tổng giám đốc Vinafood II) để lập kịch bản chuyển nhượng trái pháp luật.

Hai bên thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với cơ cấu góp vốn: Việt Hân nắm 80% bằng tiền mặt, Vinafood II nắm 20% (160 tỷ đồng). Sau khi có chủ trương, toàn bộ khu đất được định giá 730 tỷ đồng – gồm 570 tỷ đồng phần vốn góp của Việt Hân và 160 tỷ đồng thoái vốn của Vinafood II.

Ngày 30/12/2015, ông Năng đại diện Vinafood II ký bán 20% vốn góp cho ông Chinh khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một tháng sau, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép thay đổi, biến Công ty Việt Hân Sài Gòn thành doanh nghiệp một thành viên, do Chinh làm đại diện pháp luật. Như vậy, toàn bộ khu đất công đã nằm trong tay tư nhân.

Mắt xích “bí ẩn” từ Canada﻿

Ngay sau khi hợp thức hóa quyền sở hữu, ông Chinh đặt vé máy bay mời em họ là Hoàng Ngọc Cẩm Hồng , Việt kiều Canada, về nước. Bà Hồng được đưa về nước đứng tên trung gian trong các hợp đồng chuyển nhượng, sau đó nhanh chóng xuất cảnh.

Ngày 29/1/2016, vừa được cấp giấy phép thay đổi, ông Chinh ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn cho bà Hồng. Hai ngày sau, Sở KH&ĐT tiếp tục đổi đăng ký kinh doanh, bà Hồng trở thành cổ đông chiếm 99% vốn (792 tỷ đồng), Việt Hân còn 1% (8 tỷ đồng).

Ngày 2/2/2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp này cho Công ty Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 33 ngày, từ chỗ bỏ ra 730 tỷ đồng, ông Chinh và Việt Hân đã “hô biến” để thu lợi bất chính 970 tỷ đồng.

Theo điều tra, bà Hồng thực chất không có năng lực tài chính, việc ký nhận chỉ nhằm hợp thức hóa các thủ tục. Hiện, hành vi của bà Hồng đã được cơ quan điều tra tách ra để xử lý sau.

Hình phạt của lãnh đạo Vinafood II

Trong vụ án, cựu Tổng giám đốc Huỳnh Thế Năng và cựu Phó TGĐ Nguyễn Thọ Trí bị cáo buộc đã biết rõ quy định về đấu giá đất công nhưng vẫn cùng ông Chinh triển khai kịch bản trái pháp luật. Viện kiểm sát cho rằng hai bị cáo này không tư lợi cá nhân, song đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý tài sản Nhà nước.

Ông Huỳnh Thế Năng (phải), Nguyễn Thọ Trí (giữa) và Đinh Trường Chinh tại tòa.

VKS đề nghị tuyên phạt ông Năng 9–10 năm tù .

. Bị cáo Trí bị đề nghị 6–7 năm tù .

. Khi được nói lời sau cùng, ông Năng thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng bản thân chỉ là “người lính” được giao nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, quá trình cổ phần hóa phức tạp. “Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng phải chấp hành nhiệm vụ được giao. Dù sai, tôi không hổ thẹn với bản thân và gia đình”, ông nói.

Bị cáo Đinh Trường Chinh đối diện mức án 13–14 năm tù﻿

Đại diện VKS xác định, ông Đinh Trường Chinh là chủ mưu, đã lợi dụng sơ hở trong quản lý, sử dụng “người thân” làm bình phong để che giấu hành vi chuyển nhượng đất công không qua đấu giá, từ đó trục lợi số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Chinh 13–14 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí , đồng thời buộc nộp lại 970 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên phán quyết vào ngày 25/9.