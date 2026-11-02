Nữ tỷ phú lừa đảo làm nên điều bất ngờ

Việc "You Can See Everything" vươn lên vị trí số một phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 3 công chiếu được đánh giá là thành tích đáng nể. Trong khi đó, bom tấn hoạt hình kinh phí trăm triệu USD lại đối mặt với khoản lỗ nặng.

Phim tài liệu về Elizabeth Holmes của A24, You Can See Everything, và tác phẩm chuyển thể truyện tranh của DC, Clayface, đang cạnh tranh vị trí số một tại phòng vé Bắc Mỹ. Cả hai phim ước tính thu về khoảng 10,5 triệu USD trong dịp cuối tuần (30/10-1/11).

Theo ước tính từ các hãng phim, cuộc đua sít sao. You Can See Everything nhỉnh hơn với 10,6 triệu USD, khi mở rộng phạm vi phát hành lên 3.242 rạp trong tuần chiếu thứ ba. Trong khi đó, Clayface bám sát phía sau với 10,4 triệu USD từ 3.478 rạp trong tuần chiếu thứ hai.

Hai bộ phim cạnh tranh vị trí ngôi vương

You Can See Everything đã là tác phẩm thành công về doanh thu phòng vé, nhưng việc phim tài liệu vươn lên vị trí số một trong tuần chiếu thứ ba vẫn là thành tích đáng nể.

“Đây là thành tích hiếm có đối với bất kỳ bộ phim nào, chưa nói đến một tác phẩm tài liệu có thời lượng hơn ba giờ”, Paul Dergarabedian - người đứng đầu bộ phận phân tích xu hướng thị trường của Rentrak - nhận định.

You Can See Everything hất cẳng Clayface khỏi vị trí ngôi vương phòng vé.

Nhìn chung, rạp chiếu phim lại trải qua dịp Halloween ảm đạm vì không có phim mới ra mắt và ngày lễ rơi đúng vào thứ Bảy. Khi Halloween trùng với cuối tuần, các gia đình thường ưu tiên đưa trẻ đi xin kẹo hơn là đến rạp chiếu phim gần nhà.

Theo Rentrak, doanh thu phòng vé từ thứ Sáu đến Chủ nhật đạt khoảng 60 triệu USD, đánh dấu một trong những cuối tuần có doanh thu thấp nhất trong năm. Tuy nhiên, con số này vẫn cải thiện so với dịp Halloween năm 2025, khi tổng doanh thu của tất cả phim chỉ đạt 49 triệu USD.

“Với những bữa tiệc hóa trang, hoạt động đi xin kẹo và vô số hoạt động Halloween khác, các rạp chiếu phim phải cạnh tranh khá gay gắt để giành thời gian và sự chú ý của khán giả”, Dergarabedian cho biết.

You Can See Everything trở thành hiện tượng đột phá của phim rạp mùa thu, với doanh thu nội địa tính đến nay đạt 63,88 triệu USD. Bộ phim vẫn chưa được phát hành tại thị trường quốc tế.

Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực và việc khán giả quay lại xem nhiều lần để cố gắng lý giải câu chuyện khó tin nhưng có thật, You Can See Everything được dự đoán là một trong những phim tài liệu có doanh thu cao nhất trong nhiều thập kỷ. Tác phẩm cũng được kỳ vọng mang lại lợi nhuận đáng kể cho A24 vì kinh phí chỉ 7 triệu USD.

Clayface - bộ phim phân loại R dành cho khán giả trưởng thành, kể về nguồn gốc của nhân vật phản diện trong thế giới Batman - thu về 44,1 triệu USD tại Bắc Mỹ và 83 triệu USD trên toàn cầu.

Với kinh phí sản xuất chỉ 44 triệu USD, tác phẩm không phải lo về việc thu hồi vốn, nhưng khoản lợi nhuận được dự báo chỉ ở mức khiêm tốn.

Phim hay nhưng khó sinh lời

Phim hoạt hình giả tưởng stop-motion Wildwood của Laika tiếp tục giữ vị trí thứ ba, thu về 7,5 triệu USD trong tuần chiếu thứ hai, giảm 39% so với tuần trước. Tính đến nay, bộ phim thu về 25 triệu USD tại Bắc Mỹ và 35 triệu USD trên toàn cầu.

Do có kinh phí sản xuất lên tới 100 triệu USD (hoạt hình stop-motion đòi hỏi nhiều nhân lực và có thể mất vài năm để hoàn thành), Wildwood khó có khả năng sinh lời trong thời gian chiếu rạp.

Điểm an ủi duy nhất là phim được cả giới chuyên môn và những khán giả đã xem đánh giá cao. Điểm trên Rotten Tomatoes lần lượt là 99% và 97%.

Phim kinh phí thấp Wicker (trên) lãi đậm ở phòng vé, trong khi hai tác phẩm đầu tư số tiền lớn là Wildwood và Street Fighter khó thu hồi vốn.

Vị trí thứ tư thuộc về Wicker của Black Bear, với doanh thu 4,1 triệu USD từ 2.374 rạp trong tuần chiếu thứ hai, chỉ giảm 28% so với tuần ra mắt. Tính đến nay, bộ phim thu về 13,2 triệu USD tại Bắc Mỹ. Đây là kết quả khá khả quan, xét đến việc Black Bear mua lại dự án kinh phí thấp này với giá 2,5 triệu USD sau Liên hoan phim Sundance.

Bản làm lại trò chơi điện tử Street Fighter của Paramount đứng thứ năm, thu về 3,2 triệu USD trong tuần chiếu thứ ba, giảm mạnh thêm 63%. Bộ phim đạt doanh thu 53 triệu USD tại Bắc Mỹ và 91,9 triệu USD trên toàn cầu.

Dù Street Fighter đang tiến gần mốc 100 triệu USD, tác phẩm vẫn còn cách khá xa điểm hòa vốn và chưa thể tạo ra lợi nhuận. Legendary và nhà phát triển trò chơi điện tử Capcom cùng đầu tư 82 triệu USD để sản xuất bộ phim, trong khi các chủ rạp giữ lại khoảng một nửa doanh thu bán vé.