Nữ tỷ phú châu Á nhỏ bé và câu chuyện khiến cả Hollywood nín lặng

Loạt sao thế giới hò reo: "Bật lên, bật lên"

Giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh Oscar vừa kết thúc lễ trao giải lần thứ 92 vào sáng nay theo giờ Việt Nam.

Vốn là giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ thuật Mỹ, Oscar khiến khán giả toàn cầu ngỡ ngàng khi quyết định trao giải cao nhất cho bộ phim Hàn Quốc của đạo diễn Bong Joon Ho.

Kỳ tích này đánh dấu một sự kiện lịch sử khi bộ phim Hàn đầu tiên và cũng là bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên chiến thắng tại hạng mục Phim hay nhất.

Thắng lợi chưa từng có tiền lệ này làm ngất ngây người hâm mộ xứ Hàn nói riêng và khán giả yêu điện ảnh châu Á nói chung. Vậy là lần đầu tiên giải Oscar bảo thủ và cũ kĩ đã chịu "cúi mình" trước tuyệt tác quá đỗi xuất sắc của một quốc gia khác.

Sau khi nữ diễn viên Hollywood gạo cội Jane Fonda xướng tên Parasite và nhà sản xuất Kwak Sin Ae phát biểu lời cảm ơn, ê-kíp tổ chức của giải Oscar đã vội vàng tắt đèn sân khấu, dự định khép lại buổi lễ. Nhưng rồi một bất ngờ có một không hai khác đã xảy ra.

Một người phụ nữ nhỏ bé lọt thỏm giữa đoàn làm phim Parasite tiến dần đến chiếc micro muốn nói thêm vài lời. Khi này cả khán phòng hàng trăm người chật kín những ngôi sao điện ảnh thế giới đã cùng đồng thanh hò reo "Bật lên! Bật lên" cùng động tác hất tay đòi ban tổ chức bật đèn sân khấu trở lại cho bà tiếp tục phát biểu.

Tom Hanks, Charlize Theron, Margot Robbie cùng hàng loạt ngôi sao hò reo cổ vũ cho người phụ nữ châu Á.

Một giọng nói tiếng Anh rành rọt vang lên làm khán phòng nín lặng trong bất ngờ, bởi các thành viên khác trong đoàn phim Parasite đều không thể nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh mà dùng tiếng mẹ đẻ kèm lời phiên dịch.

"Chào mọi người. Tôi rất muốn cảm ơn đạo diễn Bong. Tôi thích mọi điều ở cậu ấy. Nụ cười, mái tóc điên rồ. Cách cậu ấy nói. Cách cậu ấy đi lại. Và đặc biệt là cách cậu ấy làm đạo diễn. Và điều tôi thực sự thích nữa là khiếu hài hước và cách cậu ấy chế nhạo bản thân, không bao giờ tỏ ra nghiêm túc.

Cảm ơn Bong, cảm ơn rất nhiều. Và tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ cho Parasite, những người đã làm việc với Parasite và những người luôn yêu quý Parasite", bà nói.

Người phụ nữ đó là bà Miky Lee- nhà sản xuất của Parasite và cũng là nữ tỷ phú vô cùng quyền lực của ngành điện ảnh Hàn Quốc, người ôm mộng đưa phim ảnh xứ kim chi đến với Hollywood và toàn thế giới.

Bà Miky Lee phát biểu trước khán phòng chật kín những ngôi sao.

Tỷ phú Miky Lee là ai?

Miky Lee hay còn gọi là Lee Mi-Kyung đang giữ vị trí phó chủ tịch tập đoàn CJ. Đế chế trị giá 4 tỷ đô la Mỹ này không chỉ đứng đằng sau thành công của Parasite mà còn giữ vị trí quan trong trong ngành công nghiệp giải trí của cả Hàn Quốc.

Nữ tỷ phú 61 tuổi cũng là thành viên của gia tộc danh giá bậc nhất Hàn Quốc- gia tộc họ Lee sáng lập ra tập đoàn Samsung.

Miky Lee và anh trai thừa hưởng tập đoàn từ người ông ngoại với định hướng ban đầu là kinh doanh ngành hàng thực phẩm. Nhưng nữ tài phiệt Miky lại ôm giấc mơ to lớn cho điện ảnh xứ Hàn.

Thời tuổi trẻ, Miky Lee đam mê ngôn ngữ và các ngành nhân văn. Bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, từng theo học các trường Đại học hàng đầu châu Á và lấy bằng thạc sĩ ngành Châu Á học tại đại học Harvard.

Bà Miky thời trẻ.

Năm 1994, ở tuổi 36, bà Miky Lee chính thức trở về đảm nhiệm công việc kinh doanh của gia đình. Chỉ một năm sau người phụ nữ liều lĩnh này đã đem về một hợp đồng đầy rủi ro nhưng cũng cực kỳ tham vọng- đầu tư 300 triệu đô la cho một xưởng phim tại Hollywood mang tên Dreamworks.

Ngày nay, khán giả yêu điện ảnh biết tới Dreamworks qua hàng loạt phim hoạt hình đình đám như Shrek, Kungfu Panda hay How to train your dragon. Người sáng lập Jeffrey Katzenberg từng nói rằng có hai người mà nếu không có họ thì sẽ không có Dreamworks, đó là nhà đầu tư đầu tiên Paul Allen và Miky Lee.

Tầm nhìn của bà tiếp tục được khẳng định khi xây dựng thành công cụm rạp chiếu phim lớn nhất Hàn Quốc, chiếm tới 50 thị phần và mở rộng trên nhiều quốc gia khác.

Miky Lee và người sáng lập hãng phim Dreamworks.

Nhưng sứ mệnh mà "bà trùm" Miky Lee đặt ra cho mình không chỉ dừng lại ở đó. Bà muốn tạo một nền tảng vững chãi cho nghệ sĩ xứ Hàn phát triển và gây ảnh hưởng ra toàn thế giới. Dưới sự bảo trợ của Miky, thế hệ đạo diễn xuất sắc mới được trỗi dậy.



Năm 2004, phim Oldboy của Park Chan Wook đạo diễn và Miky Lee đầu tư trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes danh giá đánh dấu bước thành công rực rỡ thứ nhất của bà. 16 năm sau, người phụ nữ quyền lực này một lần nữa đưa điện ảnh Hàn làm nên lịch sử với Parasite. Nhưng lần này là trên sân khấu giải Oscar với 4 tượng vàng trong đó có tượng vàng cao quý nhất.

Nụ cười của Miky Lee rạng rỡ tự hào không kém bất cứ thành viên nào của đoàn phim Parasite.

Trả lời phỏng vấn báo Hollywood Reporter, Miky Lee tự coi mình như chiếc cầu nối văn hóa, đưa những giá trị văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. "Tôi hạnh phúc khi được làm chiếc cầu nối. Hãy bước trên người tôi. Chỉ cần có ai đó bước qua cây cầu này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã thành công", bà nói.

Sau chiến thắng tại Oscar, Miky Lee sẽ tiếp tục kết hợp với kênh HBO để thực hiện phiên bản chuyển thể Parasite thành series truyền hình Mỹ. Bàn tay của nữ tỷ phú Hàn Quốc ngày càng vươn dài tới khắp Hollywood bằng tài năng và lòng đam mê với điện ảnh.