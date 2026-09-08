Từng được hàng triệu người theo dõi nhờ những video ăn uống với lượng thực phẩm lớn, nữ streamer 24 tuổi Yingying qua đời sau thời gian dài gặp vấn đề sức khỏe.

Yingying, nữ streamer kiêm vlogger ẩm thực nổi tiếng tại Trung Quốc, qua đời ngày 17/8/2026 ở tuổi 24. Theo cáo phó được gia đình đăng tải, tên thật của cô là Chen Ziyi.

Theo truyền thông địa phương, Yingying từng nhiều lần phải điều trị do hạ kali máu nghiêm trọng. Theo chia sẻ, cô có thời gian dài duy trì thói quen ăn uống vô độ, sau đó nôn mửa, đồng thời thường xuyên thiếu ngủ vì đặc thù công việc. Tình trạng rối loạn điện giải được cho là đã dẫn đến ngừng tim.

Cáo phó được gia đình đăng tải (Ảnh: Baidu)

Thông tin về sự ra đi đột ngột của Yingying khiến nhiều người theo dõi cô bất ngờ. Trên các video được đăng tải trước đây, nữ streamer thường xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, ngồi trước bàn ăn đầy ắp thức ăn và thưởng thức các món ăn một cách tự nhiên. Hình ảnh này khiến ít ai nhận ra những vấn đề sức khỏe mà cô phải đối mặt phía sau màn hình.

Video cuối cùng trước khi qua đời

Ngày 14/8, chỉ 3 ngày trước khi qua đời, Yingying đăng tải một video sau khi xuất viện. Trên tay cô vẫn còn những dấu vết của các lần truyền dịch.

Trong video, nữ streamer chia sẻ về lần nhập viện do tình trạng hạ kali máu tái phát. Cô cũng nói về những áp lực phía sau công việc tưởng như hào nhoáng của một vlogger ẩm thực, trong đó có việc thường xuyên thức khuya và phải duy trì lịch sản xuất nội dung để đáp ứng nhu cầu của người xem.

Yingying là nữ streamer kiêm vlogger ẩm thực quen thuộc với cộng đồng yêu thích nội dung mukbang tại Trung Quốc (Ảnh: Baidu)

Yingying đồng thời nhắc nhở người theo dõi chú ý hơn đến sức khỏe. Ở thời điểm đó, nhiều người chỉ nghĩ cô cần thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại công việc. Không ai ngờ video này lại trở thành lần xuất hiện cuối cùng của nữ streamer.

Những nội dung đầu tiên trên trang cá nhân của Yingying chủ yếu xoay quanh các bữa ăn đời thường. Cô thường ngồi trước máy quay, thưởng thức những món ăn quen thuộc và trò chuyện với người xem. Sự gần gũi này giúp cô dần xây dựng cộng đồng người hâm mộ, trong đó có nhiều người trẻ sống một mình.

Tuy nhiên, khi thị trường video ngắn ngày càng cạnh tranh, những nội dung ăn uống thông thường khó duy trì lượng tương tác. Để tạo dấu ấn, Yingying dần gắn hình ảnh của mình với những video ăn khẩu phần lớn nhưng vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai.

Đây cũng là điểm khiến câu chuyện của cô nhận được nhiều sự chú ý. Đằng sau những video thu hút hàng triệu lượt xem là một cơ thể được cho là đã liên tục phát đi những dấu hiệu cảnh báo.

Theo chia sẻ cô từng gặp vấn đề với việc ăn uống vô độ và nôn ói từ thời trung học. Những lo lắng về ngoại hình ở tuổi vị thành niên được cho là một trong những yếu tố khiến cô hình thành thói quen ăn uống không lành mạnh.

Khi bước vào lĩnh vực livestream và mukbang, vấn đề này lại vô tình phù hợp với nhu cầu của thị trường. Khán giả thích xem những nội dung có khẩu phần lớn, trong khi hình ảnh một cô gái có thể ăn nhiều nhưng vẫn giữ dáng càng tạo sự tò mò. Từ đó, Yingying đứng trước một vòng luẩn quẩn về vấn đề ăn uống vốn đã tồn tại từ trước, trong khi công việc lại khiến cô có thêm động lực để tiếp tục duy trì hình ảnh ấy.

Khi sức khỏe trở thành cái giá của lượt xem

Công việc sáng tạo nội dung, trong đó có các video mukbang, từng phát triển mạnh trên nhiều nền tảng trực tuyến nhờ đáp ứng nhu cầu giải trí và tương tác của người xem. Với hình thức này, các nhà sáng tạo thường ghi lại quá trình thưởng thức thực phẩm trước máy quay, biến trải nghiệm ăn uống thành một phần nội dung để thu hút khán giả.

Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh về lượt xem, những yếu tố khác biệt thường có khả năng tạo sự chú ý lớn hơn. Khẩu phần lớn, các thử thách ăn uống hoặc hình ảnh “ăn nhiều nhưng vẫn giữ dáng” vì thế có thể trở thành điểm nhấn của nội dung. Khi một công thức tạo được lượng tương tác đáng kể, một số nhà sáng tạo có xu hướng tiếp tục khai thác hoặc phát triển nội dung theo hướng đó nhằm duy trì sự quan tâm của khán giả.

Những màn mukbang với khẩu phần lớn, cùng hình ảnh ăn uống thoải mái nhưng gần như không tăng cân, đã trở thành "đặc sản" giúp Yingying thu hút hàng triệu lượt xem (Ảnh: Baidu)

Đối với những người phụ thuộc vào quảng cáo, livestream hoặc hợp đồng thương mại, việc thay đổi hình tượng cũng có thể kéo theo những biến động về lượt xem và thu nhập. Khi hình ảnh “ăn nhiều nhưng vẫn giữ dáng” đã trở thành dấu ấn của một tài khoản, việc chuyển sang nội dung khác có thể khiến nhà sáng tạo phải cân nhắc giữa yêu cầu của công việc và việc bảo đảm sức khỏe cá nhân.

Câu chuyện của Yingying đồng thời cho thấy khoảng cách giữa hình ảnh trên mạng xã hội và thực tế phía sau. Một người có thể ăn lượng lớn thực phẩm mà vẫn giữ vóc dáng mảnh mai không đồng nghĩa với việc họ có sức khỏe tốt. Những biểu hiện như ăn uống mất kiểm soát, nôn mửa kéo dài, thay đổi cân nặng bất thường hay kiệt sức cần được nhìn nhận nghiêm túc và tìm kiếm hỗ trợ y tế.

Với người làm nội dung, lượt xem và thu nhập có thể là động lực để duy trì công việc, nhưng không nên trở thành lý do bỏ qua những cảnh báo của cơ thể. Trường hợp của Yingying một lần nữa cho thấy sức khỏe không thể được đánh đổi để duy trì một hình tượng trên mạng xã hội.

Nguồn: Sina, baidu, Toutiao