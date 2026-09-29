Khi chi phí sinh hoạt ở các đô thị lớn ngày càng đắt đỏ, một số sinh viên buộc phải tìm ra những cách đi học chưa từng có tiền lệ.

Nat Cedillo, 30 tuổi, đang học năm cuối tại một trường luật ở New York (Mỹ). Cô và chồng từng sống trong căn hộ một phòng ngủ ở Brooklyn (Mỹ) với giá thuê 2.750 USD/tháng (khoảng 71,4 triệu đồng). Nhưng khi học kỳ cuối cho phép cô dồn lịch học vào hai ngày đầu tuần, Cedillo bắt đầu tính đến một phương án khác. Cô không ở New York nữa mà chọn cách... bay đến đó mỗi tuần.

Tháng 1/2025, hai vợ chồng chuyển đến Mexico City (Mexico). Cùng tháng đó, Cedillo bắt đầu chuyến "siêu đi lại" đầu tiên.

Từ Brooklyn đến Mexico City: Một bài toán rõ ràng

Cedillo và chồng từng chi khoảng 4.000 USD (khoảng 103,9 triệu đồng) mỗi tháng cho riêng tiền thuê nhà và sinh hoạt ở Brooklyn. Khi chuyển về Mexico City, họ sống trong căn hộ một phòng ngủ với chi phí điện, nước, gas và phí quản lý chỉ khoảng 735 USD/tháng (khoảng 19 triệu đồng).

Chồng cô làm trong ngành hàng không, nên hai người có thể mua vé máy bay giá rẻ theo dạng vé chờ. Chị gái của Cedillo có một căn hộ bỏ trống ở Mexico City. Mọi điều kiện đều chỉ về cùng một hướng.

"Tôi bắt đầu nghĩ, nếu gần như không cần ở trường, tại sao phải chi ngần ấy tiền để sống ở New York?", Cedillo nói với CNBC Make It.

Do giá thuê nhà ở New York quá đắt đỏ, Cedillo đã chọn cách chuyển về Mexico City sống và đi học từ đây (Ảnh: Nat Cedillo)

Mỗi thứ Hai, Cedillo thức dậy khoảng 4 giờ sáng để kịp chuyến bay. Cô thường bắt chuyến 7 giờ sáng từ Mexico City, hạ cánh xuống New York lúc 2 giờ chiều. Sau khi hạ cánh, cô hoặc đến thẳng trường, hoặc ghé văn phòng làm việc - nơi cô làm trợ lý pháp lý từ xa cho một công ty luật ở New York. Buổi học đầu tiên bắt đầu lúc 6 giờ tối.

Để tiết kiệm, cô ngủ nhờ nhà bạn hoặc tìm khách sạn không quá 150 USD/đêm. Điều này xảy ra bốn lần trong cả học kỳ.

Thứ Ba, Cedillo học xong hai tiết, kết thúc lịch trình lúc 4 giờ chiều, rồi ra sân bay JFK bắt chuyến bay 7 giờ tối về Mexico City, hạ cánh khoảng 11 giờ đêm.

"May mắn là lần nào tôi cũng lên được máy bay", cô nói.

Những ngày ở Mexico City, Cedillo làm việc từ xa, học trực tuyến, ôn bài, và cuối cùng cũng có thời gian cho gia đình, bạn bè. "Ở Mexico City, chúng tôi có chất lượng sống tốt hơn. Những ngày không phải chạy ra sân bay là những ngày tuyệt nhất", cô nói với New York Post.

Một học kỳ 4.000 USD, chưa bằng một tháng ở Brooklyn

Từ tháng 1 đến tháng 5, Cedillo bay tổng cộng 10 chuyến đến New York. Chuyến cuối cùng là để dự lễ tốt nghiệp. Cả học kỳ, cô chi khoảng 800 USD (khoảng 20,8 triệu đồng) mỗi tháng cho việc đi lại. Chuyến khứ hồi đắt nhất là 260 USD (khoảng 6,7 triệu đồng). Tổng cộng một học kỳ khoảng 4.000 USD (khoảng 103,9 triệu đồng).

"Ở New York, chúng tôi sống trong căn hộ một phòng ngủ ở Brooklyn, một tháng có thể tiêu hết 4.000 USD một cách dễ dàng. Đó gần như bằng toàn bộ chi phí đi lại của tôi giữa Mexico City và New York trong cả một học kỳ", Cedillo chia sẻ.

Cedillo bên cạnh chồng mình - anh Santiago (Ảnh: Nat Cedillo)

Cedillo không phải trường hợp cá biệt. Một nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy kể từ sau đại dịch, số người Mỹ đi lại quãng đường hơn 75 dặm (khoảng 120km) đã tăng 32% và tại thành phố New York, con số này tăng 89%.

Kaitlin Jay, một thợ làm tóc ở Upper West Side (New York), thường bay 600km về nhà ở Bắc Carolina. "Bay đến New York còn rẻ hơn thuê nhà ở đây", cô nói. Kyle Rice, một kỹ sư phần mềm sống ở Delaware, mỗi tuần vài lần băng qua bốn bang để đến văn phòng ở New York. Anh tính toán giá thuê căn hộ một phòng ngủ trung bình ở Manhattan là 4.443 USD (khoảng 115,4 triệu đồng), gấp hơn ba lần khoản trả góp nhà của anh. Với những "siêu commuter" này, máy bay không còn là phương tiện xa xỉ, mà là một công cụ tính toán để chống lại chi phí sinh hoạt cao ngất.

Cedillo hiện đang chuẩn bị cho kỳ thi luật sư bang New York. Cô và chồng chưa loại trừ hoàn toàn khả năng quay lại New York, nhưng điều lý tưởng nhất là tiếp tục sống ở Mexico City.

"Tôi nhận ra đây không phải một lối sống bình thường. Dù mệt mỏi và cần nhiều kế hoạch, hành trình này với tôi vẫn thú vị, và cuối cùng nó là lựa chọn phù hợp nhất cho tôi và chồng", Cedillo nói.

Theo NY Post, CNBC Make It, VICE