Lọt top 100 thí sinh điểm cao nhất tỉnh, nữ sinh 15 tuổi đang trở thành cái tên được nhiều người nhắc tới sau kỳ thi đại học ở Trung Quốc.

Trong khi nhiều học sinh phải dành trọn 12 năm để hoàn thành chương trình phổ thông, một nữ sinh 15 tuổi ở Trung Quốc lại lựa chọn học vượt 2 lớp để có thể tham dự kỳ thi đại học (gaokao) cùng anh trai, cô còn xuất sắc trở thành một trong những thí sinh có điểm cao nhất tỉnh và giành suất vào Đại học Bắc Kinh - trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Nữ sinh "nhảy cóc" 2 lớp để thi đại học cùng anh trai

Câu chuyện của hai anh em Từ Hạo Thiên (17 tuổi) và Từ Hạo Lâm (15 tuổi), đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc), đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội nước này sau kỳ thi đại học năm 2026.

Trong kỳ thi đại học vừa qua, Hạo Thiên đạt 688/750 điểm, còn em gái Hạo Lâm đạt 699/750 điểm. Thành tích này giúp Hạo Lâm lọt top 100 thí sinh có điểm cao nhất toàn tỉnh An Huy.

Trong kỳ thi đại học vừa qua, Hạo Thiên đạt 688/750 điểm, còn em gái Hạo Lâm đạt 699/750 điểm. (Ảnh: SCMP)

Nhờ kết quả xuất sắc, Hạo Thiên được nhận vào Khoa Vật lý thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC), còn Hạo Lâm trúng tuyển Viện Quản lý Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh - một trong những trường quản trị kinh doanh danh tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là Hạo Lâm mới chỉ 15 tuổi. Để có thể thi đại học cùng năm với anh trai, cô đã học vượt lớp 2 và lớp 6 ở bậc tiểu học, hoàn thành chương trình tiểu học 6 năm chỉ trong 4 năm. Theo truyền thông Trung Quốc, quyết định này cũng giúp việc đưa đón hai anh em đi học của gia đình trở nên thuận tiện hơn.

Hạo Thiên cho biết em gái học cùng trường cấp hai với mình và ngay từ kỳ kiểm tra đầu tiên đã đứng đầu toàn khối.

"Tôi có thể tự hào khoe với các bạn học mới rằng em gái mình học ở Viện Quản lý Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh, trong khi em ấy còn nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi", nam sinh chia sẻ. Cha của hai anh em cũng liên tục đăng tải những bài viết chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội, nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

Nhờ kết quả xuất sắc, Hạo Thiên được nhận vào Khoa Vật lý thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC), còn Hạo Lâm trúng tuyển Viện Quản lý Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh. (Ảnh: The Paper)

Không nhận mình là "thần đồng"

Sau khi câu chuyện lan truyền, nhiều người gọi Từ Hạo Lâm là "thần đồng". Tuy nhiên, nữ sinh khiêm tốn cho rằng mình không xứng đáng với danh xưng này.

"Tôi không nghĩ tài năng hay trí thông minh của mình đủ để được gọi là thần đồng", Hạo Lâm nói.

Thay vì nhấn mạnh vào năng khiếu, cả hai anh em đều cho rằng điều quan trọng nhất trong học tập là hiệu quả, chứ không phải số lượng bài tập đã làm. Hạo Thiên chia sẻ rằng tâm lý bình tĩnh sẽ giúp học sinh phát huy tốt nhất khả năng của mình trong các kỳ thi. Trong khi đó, Hạo Lâm cho biết mỗi khi cảm thấy quá tải, cô thường chủ động nghỉ ngơi một lúc để giảm căng thẳng. Sau đó, cô dành thời gian nhìn lại những lỗi sai, đồng thời trao đổi với thầy cô và bạn bè để tìm cách cải thiện.

Trong thời gian rảnh rỗi, Hạo Lâm thích chơi violin. (Ảnh: The Paper)

Ngoài việc học, cả hai đều có những sở thích riêng để cân bằng cuộc sống. Anh trai Hạo Thiên thường giải tỏa áp lực bằng cách chơi Rubik và có thể hoàn thành khối Rubik 3x3 chỉ trong khoảng 9 giây. Em gái Hạo Lâm lại yêu thích âm nhạc và nghệ thuật. Cô đã đạt chứng chỉ piano cấp 10 - cấp độ cao nhất dành cho người học piano không chuyên tại Trung Quốc, đồng thời cũng biết chơi violin.

Năm 2026, Trung Quốc có khoảng 12,9 triệu thí sinh đăng ký kỳ thi đại học. Riêng tại tỉnh An Huy, khoảng một nửa số thí sinh trúng tuyển đại học, nhưng chỉ khoảng 7% đạt trên 600 điểm.