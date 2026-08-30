Nữ shipper 21 tuổi giao đồ ăn lúc 1 giờ sáng rồi mất dấu, cảnh sát tìm thấy cả người lẫn xe nơi không ngờ

Một đơn hàng giữa đêm đã đưa nữ shipper 21 tuổi ở Trung Quốc vào tình huống mà ngay cả lực lượng cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm.

Nhận đơn lúc 1 giờ sáng, nữ shipper đi vào con đường ngày càng lạ

Một nữ shipper ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc mới đây trải qua một đêm đáng nhớ khi nhận đơn giao đồ ăn. Theo thông tin từ Bình an Hoàng Thạch, sự việc xảy ra vào rạng sáng 19/8. Người gặp nạn được gọi là Xiaohua, 21 tuổi. Cô hiện vẫn là sinh viên và tranh thủ thời gian nghỉ để làm công việc giao đồ ăn kiếm thêm thu nhập.

Khoảng 1 giờ sáng hôm đó, Xiaohua nhận một đơn giao đồ ăn. Tuy nhiên, trên hành trình tới địa chỉ của khách, tuyến đường chính mà cô dự định di chuyển lại bị ảnh hưởng do một đường hầm đang sửa chữa và đóng cửa.

Không thể tiếp tục theo lộ trình quen thuộc, Xiaohua mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại và lựa chọn một tuyến đường thay thế được hệ thống đề xuất.

Một nữ shipper ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc mới đây trải qua một đêm đáng nhớ khi nhận đơn giao đồ ăn. (Ảnh: The Paper)

Ban đầu, nữ shipper nghĩ đây chỉ là một con đường vòng để tránh đoạn đang thi công. Tuy nhiên, càng di chuyển, khung cảnh xung quanh càng trở nên khác thường. Khu dân cư dần biến mất, con đường ngày càng nhỏ và cuối cùng đưa cô vào một khu vực núi rừng chưa được khai phá.

Theo China Fire, đường đi tại khu vực này rất gồ ghề, nhiều đoạn bị cây cỏ và bụi rậm che phủ. Do sự việc xảy ra giữa đêm, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

Không chỉ vậy, Xiaohua còn gặp thêm một phen hoảng sợ khi bị chó đuổi trong lúc lên núi.

Dù nhận thấy hành trình đã có dấu hiệu bất thường, cô gái trẻ vẫn cố đi tiếp. Xiaohua sau đó kể rằng đơn hàng có phí hơn 20 nhân dân tệ. Sau khi đã đi xa và thậm chí bị chó đuổi, cô nghĩ nếu cuối cùng vẫn không giao được đơn thì mọi cố gắng trước đó trở nên vô ích.

Nhưng càng cố tiến lên, Xiaohua càng đi sâu vào khu vực vắng vẻ. Đến một thời điểm, phía trước gần như không còn con đường có thể tiếp tục di chuyển, trong khi cô cũng không xác định được hướng quay trở lại.

Cuộc gọi cầu cứu lúc 1 giờ 39 phút

Đến 1 giờ 39 phút, Trung tâm chỉ huy 110 của Công an thành phố Hoàng Thạch nhận được cuộc gọi từ Xiaohua.

Cô cho biết mình đang giao đồ ăn nhưng bị ứng dụng định vị dẫn lên núi và không thể tìm được đường xuống. Nữ shipper đồng thời gọi số cứu hộ 119 để xin trợ giúp.

Cảnh sát thuộc đồn Wangren nhanh chóng được điều động. Trong quá trình di chuyển tới khu vực nghi có người mắc kẹt, lực lượng chức năng liên tục giữ liên lạc với Xiaohua, trấn an cô và yêu cầu cô đứng nguyên tại vị trí an toàn thay vì tiếp tục tự tìm đường.

Khu dân cư dần biến mất, con đường ngày càng nhỏ và cuối cùng đưa cô vào một khu vực núi rừng chưa được khai phá. (Ảnh: The Paper)

Cảnh sát sau đó phối hợp với lực lượng cứu hỏa lần theo vị trí được chia sẻ trên điện thoại để tiến vào núi.

Theo The Paper, đội cứu hộ mang theo đèn đội đầu, dây thừng và cả máy bay không người lái phục vụ việc tìm kiếm. Công tác tiếp cận gặp khó khăn do trong rừng không có đường đi rõ ràng, trời tối trong khi vị trí GPS tại một số thời điểm xuất hiện sai lệch.

Các nhân viên cứu hộ phải vừa mở đường qua bụi cây, vừa gọi lớn để xác định vị trí của cô gái.

Tìm thấy cả người lẫn xe giữa vùng núi

Khoảng 2 giờ 10 phút, sau quá trình dò tìm giữa đêm, lực lượng cứu hộ cuối cùng phát hiện Xiaohua.

May mắn, nữ shipper không bị thương, song rõ ràng đã trải qua một phen hoảng loạn. Cô không phải thứ duy nhất cần được đưa khỏi khu vực này. Chiếc xe điện dùng để giao hàng của Xiaohua cũng mắc lại trên núi.

Do địa hình khó di chuyển, lực lượng cứu hộ phải phối hợp khiêng chiếc xe, đồng thời tìm và mở một tuyến xuống núi an toàn hơn.

Đến khoảng 3 giờ 20 phút, cả Xiaohua và chiếc xe điện mới được đưa xuống chân núi an toàn.

Khoảng 2 giờ 10 phút, sau quá trình dò tìm giữa đêm, lực lượng cứu hộ cuối cùng phát hiện Xiaohua. (Ảnh: The Paper)

Sau khi thoát khỏi tình huống nguy hiểm, cô gái liên tục cảm ơn lực lượng chức năng và nói muốn tặng một lá cờ lưu niệm để bày tỏ lòng biết ơn. Cảnh sát từ chối, đồng thời nhắc cô rằng bản thân vẫn đang đi học, kiếm tiền không dễ dàng và việc quan trọng nhất là đã trở về an toàn.

Từ vụ việc, lực lượng cứu hỏa khuyến cáo người giao hàng cũng như người dân khi gặp tình trạng đường chính bị phong tỏa hoặc đang thi công không nên vội vàng đi vào những đường núi xa lạ chỉ vì ứng dụng định vị đề xuất.

Đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm, nên ưu tiên các tuyến đường chính và khu vực quen thuộc. Nếu phát hiện mình đã đi lạc hoặc mắc kẹt, người dân không nên tiếp tục di chuyển vô định mà cần lựa chọn vị trí an toàn, giữ liên lạc, tiết kiệm pin điện thoại và nhanh chóng gọi lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Theo IMGM, China Fire, The Paper